На горнолыжном курорте в Австрии снежная лавина накрыла группу лыжников

Группу лыжников накрыла лавина на горнолыжном курорте в Австрии, сообщает Bild. 8 человек - в снежной ловушке, 4 получили легкие травмы. Высота лавины достигла двух метров, ширина местами - 200.



На курорте задействованы 3 вертолета, несколько горноспасательных отрядов с собаками. Поиски продолжаются. Сообщается, что лавина сошла вне обозначенных трасс. По словам операторов канатной дороги, ее могли спровоцировать сами лыжники, которые катались вне зоны безопасности.