40 человек погибли и 20 пропали без вести из-за наводнений на Шри-Ланке

40 человек погибли, еще 20 пропали без вести из-за наводнений на Шри-Ланке. Тропические ливни затопили крупные города сразу в нескольких регионах страны.

Стихийным бедствием охвачены так называемые чайные провинции - те, в которых выращивают главный экспортный товар Шри-Ланки. Урожай уничтожен на огромных площадях.



Затоплены десятки тысяч домов. Разрушены дороги, включая железнодорожные пути: это серьезно осложняет спасательные работы, а также снабжение лекарствами и продовольствием пострадавших регионов.