В Брюсселе обсудили перспективы и вызовы евразийской безопасности

В Брюсселе состоялось экспертное мероприятие "Евразийская безопасность - вызовы и перспективы". Организована дискуссия посольствами Беларуси и России.



Участие приняли более 80 гостей - представители Европарламента, Африки, Европы, Ближнего Востока, Латинской Америки и Азии.



С докладом выступил временный поверенный Беларуси в Бельгии Сергей Панасюк. В своем выступлении дипломат дал комплексную оценку актуальной международной обстановки. Белорусские и российские дипломаты представили концепцию Евразийской хартии многообразия и многополярности ХХI века. Обозначили ее ключевые принципы: признание многополюсной системы мироустройства, уважение культурного разнообразия, укрепление роли ООН и развитие сотрудничества между интеграционными объединениями континента.



Представитель Беларуси выразил надежду, что обсуждение вопросов безопасности продолжится с участием всех сторон, включая западные страны.