Давний вопрос - кому и где жить хорошо? Пока мир мечется от одной катастрофы к другой - войны, пандемии, торговые войны, энергетические шоки, - статистики считают состояние экономик мира и благосостояния граждан.

Солидные люди любят рассуждать о валовом внутреннем продукте, индексе потребительских цен и других сложных экономических материях. Одна из них - это паритет покупательной способности (ППС). Паритет показывает, насколько в разных странах с разными валютами и экономиками доступны одни и те же товары и услуги. Иными словами, мера измерения благосостояния населения.

По данным МВФ, в 2025 году Беларусь занимает 23 место в Европе по ВВП с учетом паритета покупательной способности.

Екатерина Господарик, завкафедрой аналитической экономики и эконометрики экономического факультета БГУ:

"Наш паритетный курс равен 1 доллар, он приравнивается к 82 копейкам белорусского рубля. У нас рыночный курс на сегодняшний день около 3 рублей, и, соответственно, он в 2-3 раза всегда обычно выше. Но, тем не менее, если сравнивать определенную корзину товаров и услуг в Беларуси и в США, то у нас она бы стоила гораздо дешевле. Понятно, что это достигается за счет низких цен на энергоносители, на нефтепродукты, дешевые коммунальные услуги по сравнению с другими странами".

Екатерина Господарик, завкафедрой аналитической экономики и эконометрики экономического факультета БГУ

Беларусь занимает 23-ую строчку по ППС в Европе, Польша здесь же занимает 7-е место, Литва 28-е, а Латвия 31-е. Иными словами, покупательная способность белорусов по сравнению с жителями "цветущих боррелевских садов" значительно выше в 2-3 раза.

ППС в странах Европы

В европейских странах сегодня появился новый термин - потребительская депрессия. Приезжая в Беларусь по безвизу, иностранные покупатели отмечают, что у нас жить гораздо дешевле.

"В Беларуси все дешевле - аренда или любые услуги, или билеты на общественный транспорт, топливо. Всего три злотых за бензин. Билеты на метро прямо сейчас около злотого. На автобусы, троллейбусы 90 грошей. Это действительно хорошие цены", - отметил житель Польши.

Для сравнения уровня зарплат целесообразно рассмотреть Польшу, где покупательная способность доходов выше, и Литву, где она ниже. В целях удобства сопоставления все суммы конвертируются в белорусские рубли. Зарплаты в Беларуси действительно ниже, чем в странах Евросоюза. Средняя заработная плата по Минску до вычета налогов составляет 3620 белорусских рублей, а по стране - 2746 рублей, в Варшаве 8800 злотых или почти 11000 белорусских рублей.

Такие данные приводит статистическое агентство, а польские экономисты и журналисты говорят реальные цифры на 40 % ниже. Во-первых, цифры медийные, во-вторых, данные собирались с крупных компаний, тогда как малый бизнес остался в стороне.

Заработная плата

В Вильнюсе зарплата около 2400 евро или 8200 на белорусские рубли. Перевес действительно значительный. Однако, стоит отметить, что происходит с литовской зарплатой, когда из нее вычитаются налоги. Из 2400 евро остается уже 1500. Происходит это из-за высокой налоговой ставки на доходы физических лиц - от 20 % сразу отходят государству. Причем это не социальные гарантии, которые получит литовец.

Налог в Беларуси составляет 13 %, что позволяет белорусам получать бесплатную медицинскую помощь, дошкольное и школьное образование для детей. В Польше этот налог равен 12 %.

Налог на доходы физических лиц

Однако, если поляк получает чуть выше, чем нынешняя средняя зарплата в Варшаве, налог будет платить уже 32 %. Аналогичная ситуация с доходами во всей еврозоне, а также в Великобритании. Там доходы физлиц "половинятся", но они не дают гарантии соцобеспечения, а скорее обеспечивают спасательный круг для политических решений, которые принимаются в высоких кабинетах. 40 % - это налоговая ставка.

"Если сравнить средний уровень жителя Республики Беларусь и того же среднего европейского жителя, белорусская средняя зарплата по идее гораздо выше, потому что часть средств, это приблизительно одна треть, за нас платит работодатель. Это и взносы в пенсионный фонд формирования нашей будущей пенсии, выплат, а также медицинское страхование. В то время как европеец обычно, получив заработную плату на руки, из своих средств выделяет деньги и, естественно, рассчитывает, какую медицинскую страховку приобрести. Кроме того, на автомобиль страховки также очень дорогие. Соответственно, он думает о том, как сделать отчисление в пенсионный фонд, какая программа его устраивает", - пояснила Екатерина Господарик.

Екатерина Господарик, завкафедрой аналитической экономики и эконометрики экономического факультета БГУ

Европа - это не утопия, а после политических решений последних нескольких лет европейцы уже не могут себе позволить европейский уровень жизни, констатируют эксперты. Сегодня главная проблема, которая волнует 93 % жителей ЕС, - это рост стоимости жизни.

Лукаш Важеха, журналист (Польша):

"Мы жалуемся, что стоимость жизни растет. В Германии это очень распространенное мнение. Многие люди, которые когда-то могли себе позволить благополучную немецкую жизнь, в данный момент не могут выжить на свою зарплату. Здесь все разваливается. Это явление шире, чем просто в Польше! Если бы я искала причины, то, во-первых, это из-за зеленого решения ЕС, так они убивают нас еще больше".

Лукаш Важеха, журналист (Польша)

Возможно, ветер в Европе дует не в ту сторону, но "ветряки" и зеленая повестка не способствуют тому, чтобы цифры в жировках снижались. Если белорусы за 1 кВт/час платят примерно 24 копейки, то в Польше - 62 гроша или 78 белорусских копеек, в Литве - 22 цента или 76 копеек. Варшава, кстати, оказалась в лидерах Европы по ценам за коммунальные услуги - пятая строчка.

Беларусь обеспечивает своих граждан бесплатной медициной - жители не платят ни за прием терапевта-педиатра, ни за специалиста узкой специальности. В Польше так же, но не так - если польский гражданин работает официально, медицинская страховка будет обеспечена за счет работодателя.

В то же время, желающих работать по "мусорным договором", как их называют в Польше (т.е. мимо польского бюджета), становится больше. Сейчас из-за этого зафиксировано или поймано 1,5 млн человек.

Если работодатель не оплачивает страховку, государственная в месяц будет обходиться в 700-950 злотых - примерно тысяча белорусских рублей.

Стоит отметить, что скорую помощь, как в Беларуси, по повышенной температуре невозможно вызвать. Также время ожидания узких специалистов, например, кардиолога или гинеколога, составляет 5-6 месяцев, но если уж очень надо, то к этому же государственному врачу можно попасть платно - 90-150 злотых или 112-187 белорусских рублей.

Медицина

Для сравнения, в белорусском частном секторе услуги в 2-3 раза дешевле. Литва оставила бесплатную медицину в "оккупационном советском прошлом", поэтому гордо назначила тарифы: ежемесячно платить взнос около 7 % от зарплаты, кроме тех 20 %, которые уже выплачивают налогом.

Итого, при зарплате в 1500 евро на руки, 101 евро уйдут на взнос с человека. В Западной Европе далеко не факт, что, оплатив медицинскую страховку, человеку гарантирована медицинская помощь. Ситуация с ожиданием специалиста в полгода по записи характерна для Евросоюза и ее бывших членов.

В Германии на медицинскую страховку ежемесячно уходит около 15 % от зарплаты. Но даже это не всегда покрывает все расходы или гарантирует, что специалист тебя примет или поможет.

Детский сад в странах еврозоны тоже удовольствие платное. Итак, в Беларуси оплата только за питание составляет 4,95 белорусских рублей в день с пребыванием ребенка в саду 10,5 часов, это 108,90 рублей в месяц.

В Польше бесплатно только 5 часов пребывания, за последующие 5 нужно заплатить 180-250 злотых, плюсом питание, которое обойдется еще в 300 злотых в месяц. Итого - один польский малыш в месяц обходится семье от 598 до 687 белорусских рублях. В Литве софинансирование, то есть государство оплачивает 20 часов пребывания, сверх 50-60 евро, плюс питание 5-8 евро в день, или 20-32 евро в месяц. Посещение детского сада в Литве в месяц выльется в 500-700 белорусских рублей.

Детский сад

Итак, в остатке можно констатировать, что был произведен выстрел в ногу Евросоюза санкциями, зеленой повесткой и отказом от дешевых ресурсов. Сегодняшние европейские цены по ключевым показателям в 2-5 раз превышают белорусские. Таков потребительский расчет.