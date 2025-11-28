Саркози приговорили ко второму тюремному сроку

Экс-президент Франции Саркози приговорен ко второму тюремному сроку - его апелляция была отклонена. На этот раз политика наказали за нарушение правил ведения предвыборной кампании. Он получил еще год тюремного заключения.



Саркози формально уже отбывает 5-летний срок: он даже провел две недели в тюрьме Санте. Потом его отправили под домашний арест на основании, что тюрьма крайне опасна для его здоровья и жизни. При этом Саркози регулярно видят на пробежках в парке, в дорогих парижских ресторанах, а недавно он был на футбольном матче.