Людмила Гладкая: Враги используют грязные методы, мы на это никогда не пойдем

От мобилизации и компетентности журналистов во многом зависит судьба Беларуси - об этом заявил председатель Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев. Он был переизбран на ХV съезде БСЖ, который объединил две сотни медийщиков.





Обсудили актуальные вопросы современного развития медийного сообщества Беларуси и подвели итоги работы. За последние 5 лет установили стратегическое партнерство с союзами журналистов России, Китая, Вьетнама, Пакистана, Узбекистана, Азербайджана, а также с платформами ШОС и БРИКС. В 2025 году союз был избран в правление медиаплатформы "Один пояс - один путь" на ближайшую пятилетку.

Людмила Гладкая, обозреватель издательского дома "Беларусь сегодня": "Журналистика поменялась до безобразия в хорошем смысле этого слова. Сейчас впереди интернет, и поэтому нужно первым делом отрабатывать там. Мы не просто журналисты, мы пропагандисты. Я считаю нужным доносить свое мнение обществу через социальные сети. Не надо ничего выдумывать, не надо смотреть на врага. У них очень много инструментов, способов. Единственная разница между нами: они используют грязные методы, мы никогда на это не пойдем. То есть: творческий подход ради правды".

Алексей Авдонин, председатель правления Белорусского общества "Знание": "Мы видим, как структуры НАТО выстраивают целую систему по воздействию на информационное поле других государств. И в этих условиях мы должны обеспечивать свой информационный суверенитет, защищать наше информационное пространство от внешнего воздействия, от тиражирования недолжного контента".