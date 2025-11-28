"Начало конца" - норвежский публицист заявил о политическом разложении и скором конце НАТО news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/04373caa-5d9c-425d-94ec-d056ecb2d8c9/conversions/2f32fbbe-f01a-498a-a732-f3805a48f4d5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/04373caa-5d9c-425d-94ec-d056ecb2d8c9/conversions/2f32fbbe-f01a-498a-a732-f3805a48f4d5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/04373caa-5d9c-425d-94ec-d056ecb2d8c9/conversions/2f32fbbe-f01a-498a-a732-f3805a48f4d5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/04373caa-5d9c-425d-94ec-d056ecb2d8c9/conversions/2f32fbbe-f01a-498a-a732-f3805a48f4d5-xl-___webp_1920.webp 1920w

НАТО в скором времени не только ослабнет, но и прекратит свое существование. Такое мнение выразил норвежский публицист Дэн Вигго Бергтун, сообщает БЕЛТА со ссылкой на издание Steigan.

"НАТО не ослабнет. НАТО скоро умрет. Не с грохотом, а с политическим разложением, которое началось задолго до Украины и теперь выплеснулось на всеобщее обозрение. Сегодня мы видим контуры конца альянса, который больше не способен решить ни одной задачи, для которой, как он утверждает, был создан", - считает Бергтун.

Он отмечает, что это неприятная правда, которую мало кто в норвежской общественности осмеливается озвучивать, но которая "открыта тем, кто действительно следит за геополитикой без фильтра".

По словам автора материала, многие верили, что бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг сможет обновить альянс и вдохнуть в него новую жизнь, однако вместо этого его поколение лидеров "стало истинным подтверждением упадка". В пример приводится то, что Столтенберг говорил о мире, но в то же время последовательно блокировал дипломатию, обещал силу, но оставил после себя альянс, которому даже нет места за столом переговоров, когда предстоит обсуждать окончание конфликта в Украине. "Когда однажды наступят финальные переговоры на Украине, НАТО будет отсутствовать, словно музейный экспонат. Реликвия из времен, когда Запад верил, что все еще может править миром", - пишет Бергтун.

Он подчеркивает, что НАТО превратилось в механизм для поставок оружия, а не в институт безопасности, а его члены теперь следуют не собственным интересам, а американским директивам.

По мнению Бергтуна, когда альянс теряет способность поддерживать мир, теряет значимость среди своих членов и теряет связь с глобальным балансом сил, процесс его смерти уже начался.