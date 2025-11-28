3.72 BYN
2.92 BYN
3.38 BYN
"Начало конца" - норвежский публицист заявил о политическом разложении и скором конце НАТО
НАТО в скором времени не только ослабнет, но и прекратит свое существование. Такое мнение выразил норвежский публицист Дэн Вигго Бергтун, сообщает БЕЛТА со ссылкой на издание Steigan.
"НАТО не ослабнет. НАТО скоро умрет. Не с грохотом, а с политическим разложением, которое началось задолго до Украины и теперь выплеснулось на всеобщее обозрение. Сегодня мы видим контуры конца альянса, который больше не способен решить ни одной задачи, для которой, как он утверждает, был создан", - считает Бергтун.
Он отмечает, что это неприятная правда, которую мало кто в норвежской общественности осмеливается озвучивать, но которая "открыта тем, кто действительно следит за геополитикой без фильтра".
По словам автора материала, многие верили, что бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг сможет обновить альянс и вдохнуть в него новую жизнь, однако вместо этого его поколение лидеров "стало истинным подтверждением упадка". В пример приводится то, что Столтенберг говорил о мире, но в то же время последовательно блокировал дипломатию, обещал силу, но оставил после себя альянс, которому даже нет места за столом переговоров, когда предстоит обсуждать окончание конфликта в Украине. "Когда однажды наступят финальные переговоры на Украине, НАТО будет отсутствовать, словно музейный экспонат. Реликвия из времен, когда Запад верил, что все еще может править миром", - пишет Бергтун.
Он подчеркивает, что НАТО превратилось в механизм для поставок оружия, а не в институт безопасности, а его члены теперь следуют не собственным интересам, а американским директивам.
По мнению Бергтуна, когда альянс теряет способность поддерживать мир, теряет значимость среди своих членов и теряет связь с глобальным балансом сил, процесс его смерти уже начался.
"Именно в таком положении сейчас находится НАТО. Не как щит для ЕС и Европы, а как система, которая больше не понимает, что мир изменился. Это не кризис для НАТО. Это начало конца", - заключается в материале. При этом автор убежден, что вопрос стоит не в том, выживет ли НАТО в этом столетии, а в том - выживет ли альянс хотя бы в следующем десятилетии.