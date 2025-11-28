3.72 BYN
Региональное сотрудничество: Беларусь формирует поставки продукции Ставрополью на 2026 год
Беларусь обсуждает новые направления сотрудничества со Ставропольским краем. С визитом в этом российском регионе глава Администрации Президента Беларуси.
Тематика машиностроения будет звучать 28 ноября на переговорах в Ставрополе.
Это Северокавказский федеральный округ России. У главы Администрации Президента запланированы переговоры с губернатором края, а также посещение торгового дома МТЗ. Беларусь работает в этом регионе уже долго. Регион аграрный, и понятно, что техника здесь нужна. Вот есть такая статистика: примерно 56 % тракторов, которые работают на полях у фермеров, это белорусской сборки, и 10 % комбайнов.
Конечно, наличие торгового дома сближает и продавцов, и покупателей. Но сегодня будут говорить не только про машины, хотя, конечно, важно их больше продавать именно в этом регионе, но мы всегда ищем и новые точки роста нашего взаимного товарооборота, новые проекты. Об этом говорил Дмитрий Крутой накануне, после переговоров с губернатором Ростовской области.
Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси: "Белорусская биотехнологическая корпорация начала поставки лизинга для ряда предприятий, которые занимаются птицеводством. "Ростовский бройлер", в частности. Претензий к качеству нет, поэтому будем расширять сотрудничество. В том числе начав поставки аминокислот, появилась тема племенного птицеводства. Здесь важны эти первичные контакты и для того, чтобы люди просто узнали друг друга".
28 ноября будут говорить об интересах Беларуси в Ставрополье. Нужно сказать, что товарооборот в этом году сохраняется на уровне прошлого года. Но во всех регионах России отмечается такой отложенный спрос из-за высоких процентных ставок на кредиты. Аграрии все-таки откладывают покупку нужной техники. Но сегодня Беларусь уже формируем пакет заказов именно на следующий, 2026 год. И важно обсудить с руководителями регионов, что нужно этому региону и на какую линейку продукции мы можем рассчитывать в поставках в 2026 году.