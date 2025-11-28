3.72 BYN
Результаты расследования пожара в Гонконге говорят о вопиющих нарушениях пожарной безопасности
Автор:Редакция news.by
Пожарным Гонконга только к исходу вторых суток удалось справиться с огнем, который бушевал в одном из крупнейших жилых комплексов города.
Факт
Погибли 94 человека, еще 76 находятся в больницах. 155 пострадали, 11 из них - пожарные.
Возгорание было вызвано сигаретой, от которой загорелись бамбуковые леса одного из небоскребов ЖК. Власти сообщают о задержании троих человек: все они - сотрудники компании, которая проводила ремонт в жилом комплексе.
Первые результаты расследования свидетельствуют, что в ходе ремонтных работ были допущены вопиющие нарушения норм противопожарной безопасности.