На Шри-Ланке из-за наводнений погибли 56 человек, 21 пропал без вести
Как минимум 56 человек погибли и 21 пропал без вести в результате сильных наводнений на Шри-Ланке. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на BBC.
Наводнения и оползни, вызванные проливными дождями, на этой неделе стали причиной разрушений на Шри-Ланке. Как отмечает BBC, это одно из самых страшных стихийных бедствий, связанных с погодными условиями, которое страна переживала за последние годы. На видеороликах, размещенных в социальных сетях, видно, как потоки воды смывают дома.
От экстремальных погодных условий пострадали почти 44 тыс. человек. Свыше 20 тыс. военнослужащих были задействованы для оказания помощи и проведения спасательных операций по всей стране.
Однако Шри-Ланка готовится к более суровой погоде, поскольку циклон "Дитва" движется вдоль восточного побережья страны.
Ключевые дороги, соединяющие провинции, закрыты, а Департамент железнодорожного транспорта объявил, что все поезда, за исключением нескольких важнейших маршрутов, отменяются с 6:00 по местному времени 28 ноября.
Уровень воды в реках на Шри-Ланке продолжает подниматься. Департамент водных ресурсов предупредил жителей низинных районов о необходимости перебраться на возвышенности. Объявлен красный уровень опасности наводнения для низинных районов долины реки Келани в течение следующих 48 часов. В зоне риска находится город Коломбо.
Метеорологическая служба Шри-Ланки сообщила, что 28 ноября в некоторых центральных и северных районах острова ожидается выпадение более 200 мм осадков.
Как передает Reuters, школы сейчас закрыты, а фондовая биржа Коломбо объявила о ранней остановке торгов из-за продолжающихся проливных дождей.
Министр портов и гражданской авиации Анура Карунатилаке сообщил журналистам, что Шри-Ланка может перенаправить рейсы из своего главного аэропорта в аэропорты Тривандрама или Кочина в Индии, если ситуация ухудшится.
Самое сильное наводнение этого столетия на Шри-Ланке произошло в июне 2003 года, когда погибло 254 человека, а сотни тысяч были вынуждены покинуть свои дома.