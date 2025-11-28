На Шри-Ланке из-за наводнений погибли 56 человек, 21 пропал без вести

Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/32a6dc25-6d1e-472e-ac0f-ba8531985157/conversions/0216af82-b7bd-4a89-b208-935d13916341-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/32a6dc25-6d1e-472e-ac0f-ba8531985157/conversions/0216af82-b7bd-4a89-b208-935d13916341-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/32a6dc25-6d1e-472e-ac0f-ba8531985157/conversions/0216af82-b7bd-4a89-b208-935d13916341-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/32a6dc25-6d1e-472e-ac0f-ba8531985157/conversions/0216af82-b7bd-4a89-b208-935d13916341-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото БЕЛТА

Как минимум 56 человек погибли и 21 пропал без вести в результате сильных наводнений на Шри-Ланке. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на BBC.

Наводнения и оползни, вызванные проливными дождями, на этой неделе стали причиной разрушений на Шри-Ланке. Как отмечает BBC, это одно из самых страшных стихийных бедствий, связанных с погодными условиями, которое страна переживала за последние годы. На видеороликах, размещенных в социальных сетях, видно, как потоки воды смывают дома.

От экстремальных погодных условий пострадали почти 44 тыс. человек. Свыше 20 тыс. военнослужащих были задействованы для оказания помощи и проведения спасательных операций по всей стране.

Однако Шри-Ланка готовится к более суровой погоде, поскольку циклон "Дитва" движется вдоль восточного побережья страны.

Ключевые дороги, соединяющие провинции, закрыты, а Департамент железнодорожного транспорта объявил, что все поезда, за исключением нескольких важнейших маршрутов, отменяются с 6:00 по местному времени 28 ноября.

Уровень воды в реках на Шри-Ланке продолжает подниматься. Департамент водных ресурсов предупредил жителей низинных районов о необходимости перебраться на возвышенности. Объявлен красный уровень опасности наводнения для низинных районов долины реки Келани в течение следующих 48 часов. В зоне риска находится город Коломбо.

Метеорологическая служба Шри-Ланки сообщила, что 28 ноября в некоторых центральных и северных районах острова ожидается выпадение более 200 мм осадков.

Как передает Reuters, школы сейчас закрыты, а фондовая биржа Коломбо объявила о ранней остановке торгов из-за продолжающихся проливных дождей.

Министр портов и гражданской авиации Анура Карунатилаке сообщил журналистам, что Шри-Ланка может перенаправить рейсы из своего главного аэропорта в аэропорты Тривандрама или Кочина в Индии, если ситуация ухудшится.