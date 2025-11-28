От тракторов до лотосового шелка: как Беларусь и Мьянма строят мост партнерства длиной в 7 тыс. км

За 25 лет дипломатических отношений Беларусь и Мьянма, несмотря на географическую удаленность и культурные различия, продемонстрировали впечатляющий пример взаимовыгодного сотрудничества.

Так, например, на экспериментальных полях Министерства сельского хозяйства Мьянмы традиционно проверяют новые сорта, экспериментируют, что даст большую урожайность. Здесь же в работе проверяют и "Беларусов" - первая партия белорусских тракторов уже в деле.

Кья Со, директор отдела машиностроения исследований Министерства сельского хозяйства Мьянмы:

"У нас действительно наблюдается дефицит тракторов. В основном мы используем произведенные в Индии, Таиланде и Китае. Белорусские хорошо себя зарекомендовали. К нам приезжали специалисты из Беларуси, провели презентацию и рассказали об особенностях их обслуживания".

Кья Со, директор отдела машиностроения исследований Министерства сельского хозяйства Мьянмы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bdb95edc-444f-4efb-9c1a-20bf35ad43ce/conversions/395bb4b2-8404-488e-b82b-a6c59a341cd7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bdb95edc-444f-4efb-9c1a-20bf35ad43ce/conversions/395bb4b2-8404-488e-b82b-a6c59a341cd7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bdb95edc-444f-4efb-9c1a-20bf35ad43ce/conversions/395bb4b2-8404-488e-b82b-a6c59a341cd7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bdb95edc-444f-4efb-9c1a-20bf35ad43ce/conversions/395bb4b2-8404-488e-b82b-a6c59a341cd7-xl-___webp_1920.webp 1920w

До этого белорусов опробовали на сельскохозяйственной исследовательской ферме Магуэй, а также в Янгоне, Татконе и в столице Мьянмы Нейпьидо.

"Это трактор "Беларус" МТЗ-82 с трехточечным плугом для пахоты и других работ по подготовке почвы. Рулевое управление отличное, с гидроусилителем, так что поворачивать просто", - отметил тракторист У Кья Мьо Тху.

тракторист У Кья Мьо Тху news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ad72820a-5d89-454c-b538-2feb79929a3e/conversions/ba70828e-e269-43ce-959d-9b5cdf819cf0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ad72820a-5d89-454c-b538-2feb79929a3e/conversions/ba70828e-e269-43ce-959d-9b5cdf819cf0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ad72820a-5d89-454c-b538-2feb79929a3e/conversions/ba70828e-e269-43ce-959d-9b5cdf819cf0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ad72820a-5d89-454c-b538-2feb79929a3e/conversions/ba70828e-e269-43ce-959d-9b5cdf819cf0-xl-___webp_1920.webp 1920w

Техника простая в управлении, рассказывает уже тот, кому с "Беларусом" работать в поле. До этого парень прошел курсы в общей сложности в полтора года.

"Из трех испытанных здесь моделей тракторов, трактор мощностью 50 лошадиных сил отлично подходит, как для обработки влажных полей, учитывая, что наша страна является основным производителем риса, так и для выращивания таких бобовых и кукурузы. Именно он оказался самым универсальным и пользуется большей популярностью у местных фермеров", - добавил Кья Со.

Факт Мьянма заинтересована не просто закупать технику у Беларуси - в марте 2025 года подписан меморандум об открытии сборочного производства. Реализация проекта начнется с 2026 года, там будут выпускать по 600 тракторов в год.

Мьянманские аграрии отмечают, что нуждаются в качественных белорусских удобрениях, а еще в грузовой и пассажирской технике.

Но, как и любая страна, Мьянма заинтересована в движении в обе стороны - Беларуси предлагают каучук достаточно высокого качества, из него делают хорошую резину. Кроме того, Мьянма является производителем кофе и имеет выход к богатому рыбными ресурсами Бенгальскому заливу Индийского океана.

Кхайн Кхайн Нвэ, генеральный секретарь Федерации торгово-промышленных палат Республики Союза Мьянмы:

"Я была в Беларуси три раза. Каждый раз, когда я приезжаю, замечаю, что это развивающаяся и красивая страна. Я также вижу значительный прогресс по многим отраслям. Во время посещения фабрик и заводов я изучала ваше молочное производство. Я наблюдала за процессом выпуска различных видов сыра и даже пробовала их на вкус. Мне очень понравилось".

Кхайн Кхайн Нвэ, генеральный секретарь Федерации торгово-промышленных палат Республики Союза Мьянмы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4377c38-9c66-4d42-a180-56ee68594795/conversions/b72689ba-d2da-4016-a531-7e5a4931acf7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4377c38-9c66-4d42-a180-56ee68594795/conversions/b72689ba-d2da-4016-a531-7e5a4931acf7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4377c38-9c66-4d42-a180-56ee68594795/conversions/b72689ba-d2da-4016-a531-7e5a4931acf7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4377c38-9c66-4d42-a180-56ee68594795/conversions/b72689ba-d2da-4016-a531-7e5a4931acf7-xl-___webp_1920.webp 1920w

И так отвечают все, кто хоть раз пробовал белорусскую молочку. Беларусь входит в десятку мировых экспортеров молочной продукции, уровень самообеспеченности 250 %, поэтому очевидно, есть чем делиться. Беларусь - пятая в мире по производству сухого обезжиренного молока.

Хотя то, что для белорусов привычно слышать, от жителей Мьянмы - удивительно. Долгое время считалось, что азиаты не пьют молоко. Но вот сразу несколько заводов по производству продукции на основе сухого молока в пригород Янгона.

"Нашему заводу 40 лет, работают 150 человек. До недавнего времени мы закупали сухое молоко только в Новой Зеландии, но после визита нашего главы государства к вам решили переориентироваться. Нам подходит ваше. К тому же цена ниже, чем в Новой Зеландии, экономия 200 долларов с тонны, а закупать мы планируем много", - рассказал управляющий фабрикой У Ньи Ньи Шве.

управляющий фабрикой У Ньи Ньи Шве news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c31fa998-dfc3-405b-85f5-52fbb53c25c1/conversions/a372c76e-72a5-4e6d-8b4a-1a84356c946d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c31fa998-dfc3-405b-85f5-52fbb53c25c1/conversions/a372c76e-72a5-4e6d-8b4a-1a84356c946d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c31fa998-dfc3-405b-85f5-52fbb53c25c1/conversions/a372c76e-72a5-4e6d-8b4a-1a84356c946d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c31fa998-dfc3-405b-85f5-52fbb53c25c1/conversions/a372c76e-72a5-4e6d-8b4a-1a84356c946d-xl-___webp_1920.webp 1920w

И действительно, еще недавно в Мьянме была проблема с логистикой, плюс в регионе жарко, поэтому молоко негде хранить. Все это и сформировало культуру потребления молока. Но сухое молоко оказалось выходом - благодаря низкому содержанию влаги оно имеет более длительный срок хранения и вполне может ждать своей очереди на складе или на улице.

Кроме чая с молоком на фабрике делают еще кофе с молоком, но отдельное лакомство из белорусского сухого молока - сгущенка.

"Производительность завода составляет 2000 коробок со сгущенкой в день. При необходимости можно производить более 10 тыс. коробок в неделю. В одной коробке содержится 48 банок сгущенного молока", - отметил помощник управляющего фабрикой У Аунг Мье Хтет.

помощник управляющего фабрикой У Аунг Мье Хтет news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1c6768af-cc31-4cf3-b339-3b20c90fa3ea/conversions/faee12a3-57d1-4052-ba61-51959cd4405d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1c6768af-cc31-4cf3-b339-3b20c90fa3ea/conversions/faee12a3-57d1-4052-ba61-51959cd4405d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1c6768af-cc31-4cf3-b339-3b20c90fa3ea/conversions/faee12a3-57d1-4052-ba61-51959cd4405d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1c6768af-cc31-4cf3-b339-3b20c90fa3ea/conversions/faee12a3-57d1-4052-ba61-51959cd4405d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Мьянма заинтересована в белорусском детском питании, а еще в подготовке кадров, в том числе для пищевой продукции, ведь в страна проживает почти 55 млн человек, рынок серьезный. Между странами принят проект по фармацевтике, беларусь начнет его реализация с поставок медпрепаратов.

Владимир Боровиков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси во Вьетнаме и Мьянме по совместительству:

"Сейчас проходит сертификация их для допуска на рынок Мьянмы. Затем будем их фасовать, а в дальнейшем, причем передачей технологий, уже позволим Мьянме самостоятельно выпускать эти лекарства на местный рынок и на рынок стран АСЕАН".

Владимир Боровиков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси во Вьетнаме и Мьянме по совместительству news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1667b509-2779-4b28-95fd-7d0c6ec425ef/conversions/1eeb15c4-2580-4d66-8a3c-b1a05f922350-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1667b509-2779-4b28-95fd-7d0c6ec425ef/conversions/1eeb15c4-2580-4d66-8a3c-b1a05f922350-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1667b509-2779-4b28-95fd-7d0c6ec425ef/conversions/1eeb15c4-2580-4d66-8a3c-b1a05f922350-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1667b509-2779-4b28-95fd-7d0c6ec425ef/conversions/1eeb15c4-2580-4d66-8a3c-b1a05f922350-xl-___webp_1920.webp 1920w

АСЕАН - ассоциация государств Юго-Восточной Азии - специализируется на торгово-инвестиционном сотрудничестве. Вместе - это пятая крупнейшая экономика мира. На сегодня Мьянма является страной-наблюдателем при ШОС и ЕАЭС, а также претендует на такой статус в БРИКС.

"Также мы обнаружили, что хендмейд-ткани в Беларуси исключительного качества. Ткачество - это часть культуры, и поскольку наши культуры различны, через него мы можем осуществлять культурный обмен и извлекать из этого пользу. Я также знаю, что готовая одежда из нашей страны уже в небольших количествах попадает в Беларусь. Хочу добавить, что мы можем экспортировать много одежды благодаря доступной стоимости рабочей силы и низким затратам на пошив", - подчеркнула Кхайн Кхайн Нвэ.

ткань из Мьянмы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1bdc7ab3-acd6-4ea6-af72-bac9f1d18987/conversions/15e5f4ac-25d3-4168-a82c-151288c4b817-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1bdc7ab3-acd6-4ea6-af72-bac9f1d18987/conversions/15e5f4ac-25d3-4168-a82c-151288c4b817-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1bdc7ab3-acd6-4ea6-af72-bac9f1d18987/conversions/15e5f4ac-25d3-4168-a82c-151288c4b817-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1bdc7ab3-acd6-4ea6-af72-bac9f1d18987/conversions/15e5f4ac-25d3-4168-a82c-151288c4b817-xl-___webp_1920.webp 1920w

На фабрике на озере Инле, которую еще называют азиатской Венецией, делают ткани дороже шелка в семь раз.

"Более ста лет назад одна из наших местных женщин пришла на лотосовое поле и собрала цветы. Она увидела крошечные нити, тянущиеся из цветка, и подумала, что было бы неплохо сделать из них лотосовое одеяние. С этого и началось ремесло. Сегодня из цветков лотоса изготавливают не только одежду, но всю текстильную линейку", - рассказал директор ткацкой фабрики Мьинт Тейн Тун.

директор ткацкой фабрики Мьинт Тейн Тун news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5012dc41-9bd6-49b7-a037-c304b9a80dee/conversions/8df31568-6f46-4e70-a9de-e2424ab18471-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5012dc41-9bd6-49b7-a037-c304b9a80dee/conversions/8df31568-6f46-4e70-a9de-e2424ab18471-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5012dc41-9bd6-49b7-a037-c304b9a80dee/conversions/8df31568-6f46-4e70-a9de-e2424ab18471-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5012dc41-9bd6-49b7-a037-c304b9a80dee/conversions/8df31568-6f46-4e70-a9de-e2424ab18471-xl-___webp_1920.webp 1920w

Расстояние между Беларусью и Мьянмой составляет почти 7 тыс. км. Однако для этой южноазиатской страны Беларусь теперь стала ближе многих соседей.