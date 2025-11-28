3.72 BYN
От тракторов до лотосового шелка: как Беларусь и Мьянма строят мост партнерства длиной в 7 тыс. км
За 25 лет дипломатических отношений Беларусь и Мьянма, несмотря на географическую удаленность и культурные различия, продемонстрировали впечатляющий пример взаимовыгодного сотрудничества.
Так, например, на экспериментальных полях Министерства сельского хозяйства Мьянмы традиционно проверяют новые сорта, экспериментируют, что даст большую урожайность. Здесь же в работе проверяют и "Беларусов" - первая партия белорусских тракторов уже в деле.
Кья Со, директор отдела машиностроения исследований Министерства сельского хозяйства Мьянмы:
"У нас действительно наблюдается дефицит тракторов. В основном мы используем произведенные в Индии, Таиланде и Китае. Белорусские хорошо себя зарекомендовали. К нам приезжали специалисты из Беларуси, провели презентацию и рассказали об особенностях их обслуживания".
До этого белорусов опробовали на сельскохозяйственной исследовательской ферме Магуэй, а также в Янгоне, Татконе и в столице Мьянмы Нейпьидо.
"Это трактор "Беларус" МТЗ-82 с трехточечным плугом для пахоты и других работ по подготовке почвы. Рулевое управление отличное, с гидроусилителем, так что поворачивать просто", - отметил тракторист У Кья Мьо Тху.
Техника простая в управлении, рассказывает уже тот, кому с "Беларусом" работать в поле. До этого парень прошел курсы в общей сложности в полтора года.
"Из трех испытанных здесь моделей тракторов, трактор мощностью 50 лошадиных сил отлично подходит, как для обработки влажных полей, учитывая, что наша страна является основным производителем риса, так и для выращивания таких бобовых и кукурузы. Именно он оказался самым универсальным и пользуется большей популярностью у местных фермеров", - добавил Кья Со.
Мьянма заинтересована не просто закупать технику у Беларуси - в марте 2025 года подписан меморандум об открытии сборочного производства. Реализация проекта начнется с 2026 года, там будут выпускать по 600 тракторов в год.
Мьянманские аграрии отмечают, что нуждаются в качественных белорусских удобрениях, а еще в грузовой и пассажирской технике.
Но, как и любая страна, Мьянма заинтересована в движении в обе стороны - Беларуси предлагают каучук достаточно высокого качества, из него делают хорошую резину. Кроме того, Мьянма является производителем кофе и имеет выход к богатому рыбными ресурсами Бенгальскому заливу Индийского океана.
Кхайн Кхайн Нвэ, генеральный секретарь Федерации торгово-промышленных палат Республики Союза Мьянмы:
"Я была в Беларуси три раза. Каждый раз, когда я приезжаю, замечаю, что это развивающаяся и красивая страна. Я также вижу значительный прогресс по многим отраслям. Во время посещения фабрик и заводов я изучала ваше молочное производство. Я наблюдала за процессом выпуска различных видов сыра и даже пробовала их на вкус. Мне очень понравилось".
И так отвечают все, кто хоть раз пробовал белорусскую молочку. Беларусь входит в десятку мировых экспортеров молочной продукции, уровень самообеспеченности 250 %, поэтому очевидно, есть чем делиться. Беларусь - пятая в мире по производству сухого обезжиренного молока.
Хотя то, что для белорусов привычно слышать, от жителей Мьянмы - удивительно. Долгое время считалось, что азиаты не пьют молоко. Но вот сразу несколько заводов по производству продукции на основе сухого молока в пригород Янгона.
"Нашему заводу 40 лет, работают 150 человек. До недавнего времени мы закупали сухое молоко только в Новой Зеландии, но после визита нашего главы государства к вам решили переориентироваться. Нам подходит ваше. К тому же цена ниже, чем в Новой Зеландии, экономия 200 долларов с тонны, а закупать мы планируем много", - рассказал управляющий фабрикой У Ньи Ньи Шве.
И действительно, еще недавно в Мьянме была проблема с логистикой, плюс в регионе жарко, поэтому молоко негде хранить. Все это и сформировало культуру потребления молока. Но сухое молоко оказалось выходом - благодаря низкому содержанию влаги оно имеет более длительный срок хранения и вполне может ждать своей очереди на складе или на улице.
Кроме чая с молоком на фабрике делают еще кофе с молоком, но отдельное лакомство из белорусского сухого молока - сгущенка.
"Производительность завода составляет 2000 коробок со сгущенкой в день. При необходимости можно производить более 10 тыс. коробок в неделю. В одной коробке содержится 48 банок сгущенного молока", - отметил помощник управляющего фабрикой У Аунг Мье Хтет.
Мьянма заинтересована в белорусском детском питании, а еще в подготовке кадров, в том числе для пищевой продукции, ведь в страна проживает почти 55 млн человек, рынок серьезный. Между странами принят проект по фармацевтике, беларусь начнет его реализация с поставок медпрепаратов.
Владимир Боровиков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси во Вьетнаме и Мьянме по совместительству:
"Сейчас проходит сертификация их для допуска на рынок Мьянмы. Затем будем их фасовать, а в дальнейшем, причем передачей технологий, уже позволим Мьянме самостоятельно выпускать эти лекарства на местный рынок и на рынок стран АСЕАН".
АСЕАН - ассоциация государств Юго-Восточной Азии - специализируется на торгово-инвестиционном сотрудничестве. Вместе - это пятая крупнейшая экономика мира. На сегодня Мьянма является страной-наблюдателем при ШОС и ЕАЭС, а также претендует на такой статус в БРИКС.
"Также мы обнаружили, что хендмейд-ткани в Беларуси исключительного качества. Ткачество - это часть культуры, и поскольку наши культуры различны, через него мы можем осуществлять культурный обмен и извлекать из этого пользу. Я также знаю, что готовая одежда из нашей страны уже в небольших количествах попадает в Беларусь. Хочу добавить, что мы можем экспортировать много одежды благодаря доступной стоимости рабочей силы и низким затратам на пошив", - подчеркнула Кхайн Кхайн Нвэ.
На фабрике на озере Инле, которую еще называют азиатской Венецией, делают ткани дороже шелка в семь раз.
"Более ста лет назад одна из наших местных женщин пришла на лотосовое поле и собрала цветы. Она увидела крошечные нити, тянущиеся из цветка, и подумала, что было бы неплохо сделать из них лотосовое одеяние. С этого и началось ремесло. Сегодня из цветков лотоса изготавливают не только одежду, но всю текстильную линейку", - рассказал директор ткацкой фабрики Мьинт Тейн Тун.
Расстояние между Беларусью и Мьянмой составляет почти 7 тыс. км. Однако для этой южноазиатской страны Беларусь теперь стала ближе многих соседей.
