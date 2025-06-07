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В Смолевичах завершается большой патриотический марафон "Марш Победы"
7 июня в Смолевичах завершается большой патриотический марафон "Марш Победы".
Он объединил шесть городов Беларуси, отмеченных в 2025 году почетным вымпелом "За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны".
Символ памяти бессмертному подвигу и народному сопротивлению в годы Великой Отечественной сегодня пронесли по центральным улицам Смолевичей. Город в числе шести населенных пунктов, отмеченных почетным вымпелом. А легендарные танки Т-34, которые участвовали в параде 9 Мая в Минске, стали экспонатами на выставке техники.
Николай Парамонов, председатель Смолевичского райисполкома:
"Для Смолевичей это очень важно. Мы прекрасно помним тот великий день, День Победы, который принес нашему народу возможность жить под мирным небом, развиваться, растить детей, производить продукцию и помнить о том, чего добились наши деды и прадеды ценой своей жизни. Для нас это великий день!"
Перед зрителями выступил военный оркестр, прошли показательные выступления разведчиков с элементами рукопашного боя, а также кинологов со служебными собаками. Со сцены звучат мелодии военных лет в исполнении местных артистов.
Чтобы почтить подвиг советских воинов-освободителей, к монументу люди приносят цветы. Память о героях живет в сердце каждого жителя смолевичской земли.
Смолевичи завершают большую эстафету памяти. Позади Сенно, Речица, Слоним, Кобрин и Славгород - города, которые в этом году удостоены вымпела "За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны". Всего же в Беларуси 42 населенных пункта отмечены этим знаком.