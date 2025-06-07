7 июня в Смолевичах завершается большой патриотический марафон "Марш Победы".

Он объединил шесть городов Беларуси, отмеченных в 2025 году почетным вымпелом "За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны".

Символ памяти бессмертному подвигу и народному сопротивлению в годы Великой Отечественной сегодня пронесли по центральным улицам Смолевичей. Город в числе шести населенных пунктов, отмеченных почетным вымпелом. А легендарные танки Т-34, которые участвовали в параде 9 Мая в Минске, стали экспонатами на выставке техники.

Николай Парамонов, председатель Смолевичского райисполкома:

"Для Смолевичей это очень важно. Мы прекрасно помним тот великий день, День Победы, который принес нашему народу возможность жить под мирным небом, развиваться, растить детей, производить продукцию и помнить о том, чего добились наши деды и прадеды ценой своей жизни. Для нас это великий день!"

Перед зрителями выступил военный оркестр, прошли показательные выступления разведчиков с элементами рукопашного боя, а также кинологов со служебными собаками. Со сцены звучат мелодии военных лет в исполнении местных артистов.

Чтобы почтить подвиг советских воинов-освободителей, к монументу люди приносят цветы. Память о героях живет в сердце каждого жителя смолевичской земли.