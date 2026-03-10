3.73 BYN
В Совете Республики вручили первые паспорта 20 юным белорусам
В преддверии Дня Конституции 14-летним белорусам по традиции вручают главный документ. 10 марта в Совете Республики свой первый паспорт получили 20 юношей и девушек со всей страны.
Первый паспорт - с особой торжественностью. Для многих ребят этот день - точка отсчета новых планов и большой ответственности. Свой главный документ лучшие из лучших получили в Совете Республики. Путевку во взрослую жизнь молодым людям вручил председатель Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Роман Бродов. Все ребята - отличники учебы и победители различных конкурсов и олимпиад. А еще те, кому в будущем предстоит направить свой потенциал на развитие государства.
В подарок юные граждане получили брендированный бокс с Конституцией и Государственным флагом.
Увидеть и понять, как и где принимаются законопроекты, а порой и судьбоносные решения для Беларуси, было не менее волнительным для школьников. Кроме официальной церемонии, состоялась экскурсия по Совету Республики и душевный разговор за чашкой чая.
Идея приглашать юных белорусов в столицу и в особой обстановке вручать столь важный документ принадлежит Белорусскому союзу молодежи. В 2026 году акции "Мы - граждане Беларуси!" исполняется 22 года. За это время она стала популярной среди молодежи и по праву считается одной из важных традиций страны.