"В столице таких объектов быть не должно!" Какие постройки сносят в Беларуси и зачем

За послевоенный период Минск из относительно небольшого города вырос в крупный современный мегаполис. В процессе своего территориального развития город поглотил большое количество пригородных сельских поселений и рабочих поселков. Сегодня некоторые из них утратили свой некогда презентабельный вид и уже не соответствуют нынешнему времени.

В советские годы там строили дома для заводчан. Недалеко от них нередко сооружали то ли сараи, то ли гаражи - назовем их хозяйственными помещениями для хранения личного имущества. На них Комитет госконтроля обращал внимание не единожды. Ведь хозяйский подход не терпит пустоты и безответственности, а особенно в столице, где каждый квадратный метр знает себе цену и должен работать на благо горожан.

Такие постройки, например, есть во дворе в границах улицы Столетова и 2-го переулка Багратиона.

Владимир Бондарь, замначальника главного управления контроля строительства, ЖКХ и по г. Минску КГК Беларуси:

"Это участок с самовольно возведенными строениями в свое время гражданами. На протяжении 10 лет здесь не принимаются меры не только по сносу, но и по наведению элементарного порядка. Здесь висят уведомления, но все это длится годами, и ситуация не улучшается. В столице таких объектов быть не должно!"

Несмотря на выгодное расположение, сейчас привлекательной эту часть города не назовешь. И вряд ли здесь поможет весенний субботник. Уставшие от жизни постройки и горы мусора серьезно подпортили местный антураж. И этот ветхий фонд занимает почти полгектара столичной земли.

"Такого рода, как мы их называем, ветхие постройки не единичны для столицы и для страны. В настоящие время перед заинтересованными госорганами стоит сверхзадача - комплексно урегулировать вопрос сноса этих строений с меньшими затратами времени и финансов", - обозначил Владимир Бондарь.

Конечно, некоторые минчане выступают за сохранность дворовых построек. Понятно - это удобно! Зачем в квартире хранить старые вещи, если есть возможность убрать все лишнее с глаз. Но надо понимать, век таких кладовых прошел. Им больше не место на карте города. И многие местные жители это подтверждают.

Снос такого объекта - технически сложная процедура и дорогостоящая, но необходимая. Оставлять неприглядные памятники ушедшей эпохи в современном мегаполисе - не дело. Именно с этого начинается порядок на земле и речь не только о Минске.

Прошлый год для всей страны прошел под знаком благоустройства. Большой марафон чистоты и порядка охватил каждый регион и каждый населенный пункт. Новый облик получили площади, скверы и парки. Активно строились объекты, нужные людям. Такое отношение, по-хозяйски и с душой, всегда дорогого стоит.