Зона отчуждения вместо многоярусного гаража - как решили проблему со старой постройкой в Лошице
Белорусские города растут и хорошеют с каждым годом: современные жилые комплексы, зеленые дворы и парки. Но чтобы построить будущее, приходится расчищать место от прошлого. О проблеме со старыми постройками рассказали в проекте "На контроле Президента".
Ветхие постройки - это не просто эстетическая проблема. Это часто вопрос безопасности, экологии и рационального использования дорого городского ресурса - земли.
В Минске, например, один из известных таких объектов находился в микрорайоне Лошица. Бетонный каркас около 20 лет "украшал" местный пейзаж. История стандартная для подобных строений.
Проекту многоярусного гаража на 1354 машино-места с автостоянками дали добро в начале нулевых. Лакомый участок земли выделили гаражному кооперативу "Стройнавигатор". Но вместо нужной людям парковки район получил зону отчуждения.
Поначалу процесс был весьма активным, но затем замедлился и в 2009 году полностью остановился, в том числе из-за финансовых проблем. В итоге на осваиваемой территории появилась лишь малая часть из задуманного - парковка на 250 мест, а гараж так и остался незавершенным объектом.
Терпение городских властей исчерпалось не сразу. Два десятилетия объект обрастал легендами, обещаниями, но отсутствие порядка и какого-либо движения на стройплощадке стали итогом твердого решения. В 2021 году земельный участок был официально изъят.
Дарья Давидович, заместитель главы администрации Ленинского района г. Минска:
"На многократные просьбы администрации о возобновлении работ по завершению строительства либо консервации объекта в установленном порядке меры не были приняты. В связи с чем в прошлом году администрацией Ленинского района были приняты меры по наведению порядка. Все объекты были демонтированы, вывезены. Земельный участок был приведен в пригодное состояние для дальнейшего использования. В декабре прошло года участок был предоставлен ОАО "МАПИД".
Сегодня грохот спецтехники здесь звучит, для местных жителей, как музыка. Как видим, проект новой современной автостоянки здесь уже реализуется. Она будет отвечать всем требованиям комфорта и безопасности, в которых так активно нуждается застраивающаяся Лошица.