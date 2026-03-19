Зона отчуждения вместо многоярусного гаража - как решили проблему со старой постройкой в Лошице

Фото: БЕЛТА

Белорусские города растут и хорошеют с каждым годом: современные жилые комплексы, зеленые дворы и парки. Но чтобы построить будущее, приходится расчищать место от прошлого. О проблеме со старыми постройками рассказали в проекте "На контроле Президента".

Ветхие постройки - это не просто эстетическая проблема. Это часто вопрос безопасности, экологии и рационального использования дорого городского ресурса - земли.

В Минске, например, один из известных таких объектов находился в микрорайоне Лошица. Бетонный каркас около 20 лет "украшал" местный пейзаж. История стандартная для подобных строений.

Заброшенная постройка

Проекту многоярусного гаража на 1354 машино-места с автостоянками дали добро в начале нулевых. Лакомый участок земли выделили гаражному кооперативу "Стройнавигатор". Но вместо нужной людям парковки район получил зону отчуждения.

Поначалу процесс был весьма активным, но затем замедлился и в 2009 году полностью остановился, в том числе из-за финансовых проблем. В итоге на осваиваемой территории появилась лишь малая часть из задуманного - парковка на 250 мест, а гараж так и остался незавершенным объектом.

Терпение городских властей исчерпалось не сразу. Два десятилетия объект обрастал легендами, обещаниями, но отсутствие порядка и какого-либо движения на стройплощадке стали итогом твердого решения. В 2021 году земельный участок был официально изъят.

Дарья Давидович, заместитель главы администрации Ленинского района г. Минска:

"На многократные просьбы администрации о возобновлении работ по завершению строительства либо консервации объекта в установленном порядке меры не были приняты. В связи с чем в прошлом году администрацией Ленинского района были приняты меры по наведению порядка. Все объекты были демонтированы, вывезены. Земельный участок был приведен в пригодное состояние для дальнейшего использования. В декабре прошло года участок был предоставлен ОАО "МАПИД".