В Университете гражданской защиты МЧС прошла божественная литургия

В стенах Университета гражданской защиты МЧС Беларуси состоялось духовное событие. Накануне Дня памяти пророка Даниила и трех святых отроков Патриарший Экзарх всея Беларуси, Митрополит Минский и Заславский Вениамин совершил Божественную литургию для спасателей и курсантов МЧС. В мероприятии принял участие заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Сергей Саланович, пишет официальный сайт МЧС.

Выбор даты для литургии не случаен. История пророка Даниила и трех святых отроков - Анании, Азарии и Мисаила - имеет глубокое значение для тех, кто посвятил свою жизнь борьбе с огненной стихией. Согласно преданию, святые отроки были брошены в раскаленную печь, но остались невредимыми благодаря своей вере и Божественному заступничеству. Для спасателей этот библейский сюжет является прообразом мужества и надежды на защиту в самых опасных обстоятельствах.

"Мы молимся, просим за наших сотрудников МЧС, чтобы Господь им помогал, чтобы и они помогали людям. Каждый человек нуждается не только в прекрасной профессиональной подготовке, не только в хорошей физической готовности выполнить свое дело, свое служение, но важна и внутренняя настроенность, целеустремленность, сила духа и Божье благословение, которое дается свыше. Вот этому посвящены и наши встречи, и общения, и службы", - подчеркнул Патриарший Экзарх всея Беларуси, Митрополит Минский и Заславский Вениамин.

Богослужение прошло в особом месте - часовне Духовно-просветительского центра православных традиций белорусского народа. Этот центр, ставший символом неразрывной связи веры и служения Отечеству, был открыт на базе университета в 2017 году при активной поддержке Белорусской православной церкви.

Созданный для увековечения памяти спасателей, погибших при исполнении служебного долга, Духовно-просветительский центр продолжает выполнять свою миссию: здесь проводятся встречи, беседы и богослужения, которые помогают будущим работникам ведомства обрести надежный моральный фундамент. Сегодня это то место, где каждый курсант имеет возможность исповедаться и причаститься, подумать о своем предназначении и получить духовную поддержку.