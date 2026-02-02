В условиях экстремальных морозов БЖД работает в штатном режиме

В условиях экстремально низких температур Белорусская железная дорога работает в штатном режиме. Об этом рассказал Александр Хорошевич, первый замначальника Белорусской железной дороги.

"В среднем за сутки по дороге проходит порядка 750 пассажирских поездов различных категорий. По состоянию на 11 часов утра 2 февраля все поезда следуют в соответствии с графиком движения. Усилия работников белорусской магистрали сконцентрированы в первую очередь на приоритетных задачах: обеспечении бесперебойного движения поездов, поддержании работоспособности инфраструктуры, а также создании безопасных условий для пассажиров на станциях и пешеходных переходах", - прокомментировал Хорошевич.