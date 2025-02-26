В Верхнедвинском районе белорусские пограничники обнаружили гражданина Пакистана

Как стало известно, иностранца заметили в Верхнедвинском районе недалеко от границы с Латвией. Это оказался гражданин Пакистана, он был слаб, лежал на земле, почти не двигался. Всю необходимую помощь ему оказали сперва полоцкие бойцы погранотряда, а после медики районной больницы, куда его госпитализировали. Пострадавший в присутствии переводчика был допрошен. Он рассказал, как на сопредельной территории люди в форме отобрали у него деньги и разбили смартфон. Пустили в ход электрошокер и приставляли оружие к голове, после чего избили и заставили перейти границу с Беларусью. Действиям латвийских наемников будет дана правовая оценка.