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В возрасте 84 лет не стало заслуженной артистки РФ Татьяны Говоровой
Заслуженная артистка России, вдова актера Виктора Павлова Татьяна Говорова скончалась в возрасте 84 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Театра им. Ермоловой, в котором артистка служила с 1961 года.
"9 марта ушла из жизни заслуженная артистка России Татьяна Николаевна Говорова. Очень трудно поверить в эту утрату. Не стало прекрасной артистки, отзывчивого, мудрого и любимого всеми нами человека. В 1961 году Татьяна Говорова пришла в театр Ермоловой и оставалась верной ему до конца", - сказала собеседница агентства.
В театре выразили соболезнования семье, родным, близким и друзьям актрисы. "Ее уход - огромная потеря для всех нас. Имя Татьяны Говоровой навсегда останется в наших сердцах, в нашей памяти, в истории театра Ермоловой", - добавили там, отметив, что о дате, месте и времени прощания с Говоровой сообщат дополнительно.
Татьяна Говорова окончила драматическую студию при Центральном Детском театре, ее педагогом была Мария Осиповна Кнебель. Среди созданных ею образов - Джоан ("Время и семья Конвей"), Катя ("Теория невероятности"), Кашкина ("Прошлым летом в Чулимске"), Атаманша ("Снежная королева"), Варвара Долгова ("Касатка"), Пелагея Егоровна ("Бедность не порок"), Мисс Эндрю ("Мэри Поппинс"), Валя ("Прибайкальская кадриль"), Мисс Браун ("Мы не одни, дорогая"), Теща ("Исповедь начинающего"), Микаэла ("Счастливчики") и многие другие.