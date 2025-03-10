В возрасте 84 лет не стало заслуженной артистки РФ Татьяны Говоровой

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Заслуженная артистка России, вдова актера Виктора Павлова Татьяна Говорова скончалась в возрасте 84 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Театра им. Ермоловой, в котором артистка служила с 1961 года.

"9 марта ушла из жизни заслуженная артистка России Татьяна Николаевна Говорова. Очень трудно поверить в эту утрату. Не стало прекрасной артистки, отзывчивого, мудрого и любимого всеми нами человека. В 1961 году Татьяна Говорова пришла в театр Ермоловой и оставалась верной ему до конца", - сказала собеседница агентства.

В театре выразили соболезнования семье, родным, близким и друзьям актрисы. "Ее уход - огромная потеря для всех нас. Имя Татьяны Говоровой навсегда останется в наших сердцах, в нашей памяти, в истории театра Ермоловой", - добавили там, отметив, что о дате, месте и времени прощания с Говоровой сообщат дополнительно.