Щедрая в этом году на снежность зима доставляет хлопоты коммунальщикам и автомобилистам, зато для художников - это самая желанная пора. Несмотря на морозы, белорусские мастера выходят на улицы, чтобы "с натуры" запечатлеть зимние пейзажи. В Заславле прошел пленэр живописцев Евразийского художественного содружества. Виктор Данилов, Леонид Гомонов, Елена Боровая и Татьяна Медведь - все эти заславские художники объединились, чтобы увековечить в зимнем убранстве любимые уголки родного города. "Очень нравится, настроение чудесное. Мне нужно солнышко. Когда солнце зимой, тогда все нипочем. Рисовать надо быстро: быстро рука всегда действует правильно, потому что ей некогда раздумывать, сидеть, перебирать варианты, сразу пишешь так, как надо", - рассказала художник, участница Евразийского художественного содружества Татьяна Медведь. "Краски мерзнут, но мы их чуть-чуть расшевелим, разгоняем, и они становятся управляемыми. А руки, знаете, когда у художника что-то получается, то и руки у него не мерзнут", - отметил художник, участница Евразийского художественного содружества Виктор Данилов. На ближайших выставках мастеров уже можно будет увидеть новые зимние работы: пейзажи и архитектурные бренды Заславля - костел Пресвятой Девы Марии и Спасо-Преображенский православный кафедральный собор. news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7f50a5ee-31bf-4a96-89ad-0acccda84a15/conversions/3ad6a257-1684-4fe8-9bf2-e4bee03e3b48-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7f50a5ee-31bf-4a96-89ad-0acccda84a15/conversions/3ad6a257-1684-4fe8-9bf2-e4bee03e3b48-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7f50a5ee-31bf-4a96-89ad-0acccda84a15/conversions/3ad6a257-1684-4fe8-9bf2-e4bee03e3b48-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7f50a5ee-31bf-4a96-89ad-0acccda84a15/conversions/3ad6a257-1684-4fe8-9bf2-e4bee03e3b48-xl-___webp_1920.webp 1920w