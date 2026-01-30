3.75 BYN
В Заславле прошел пленэр живописцев Евразийского художественного содружества
Щедрая в этом году на снежность зима доставляет хлопоты коммунальщикам и автомобилистам, зато для художников - это самая желанная пора. Несмотря на морозы, белорусские мастера выходят на улицы, чтобы "с натуры" запечатлеть зимние пейзажи.
В Заславле прошел пленэр живописцев Евразийского художественного содружества. Виктор Данилов, Леонид Гомонов, Елена Боровая и Татьяна Медведь - все эти заславские художники объединились, чтобы увековечить в зимнем убранстве любимые уголки родного города.
"Очень нравится, настроение чудесное. Мне нужно солнышко. Когда солнце зимой, тогда все нипочем. Рисовать надо быстро: быстро рука всегда действует правильно, потому что ей некогда раздумывать, сидеть, перебирать варианты, сразу пишешь так, как надо", - рассказала художник, участница Евразийского художественного содружества Татьяна Медведь.
"Краски мерзнут, но мы их чуть-чуть расшевелим, разгоняем, и они становятся управляемыми. А руки, знаете, когда у художника что-то получается, то и руки у него не мерзнут", - отметил художник, участник Евразийского художественного содружества Виктор Данилов.
На ближайших выставках мастеров уже можно будет увидеть новые зимние работы: пейзажи и архитектурные бренды Заславля - костел Пресвятой Девы Марии и Спасо-Преображенский православный кафедральный собор.