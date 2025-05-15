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В "Зубренке" пройдет форум "Дети Содружества"
Школьников из стран СНГ в июле примет Национальный центр "Зубренок". Там пройдет форум "Дети Содружества". Сегодня основное внимание уделяется подготовке мест проживания, организации питания, досуга, а также вопросам патриотического воспитания участников. Какие есть проблемы и нерешенные вопросы? С этой целью лагерь посетил вице-спикер верхней палаты белорусского парламента. Во время встречи с коллективом отдельно затронули и тему привлечения молодых специалистов в регион.
Сергей Хоменко, зампредседателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:
"Члены Совета Республики активно участвуют в мероприятиях по этой подготовке. И сегодня в рамках плана изучения инфраструктуры организовано изучение готовности Национального центра "Зубренок" к проведению этой акции. Об нашем любимом детском центре "Зубренок" знают не только в Республике Беларусь, но и далеко за ее пределами. Сегодня коллектив этого учреждения активно готовится к встрече гостей. И основное внимание было уделено подготовке мест проживания, организации питания, организации досуга, патриотического воспитания".
По словам Сергея Хоменко, "Зубренок" практически готов к форуму "Дети Содружества", осталось дошлифовать некоторые детали.
Факт
В "Зубренке" за 4 года оздоровились более 900 иностранных ребят
За последние четыре года в центре прошли оздоровление более 900 ребят из дальнего зарубежья. И в нынешнем году "Зубренок" готов к приему иностранных делегаций. Предусматривается в том числе участие ребят в образовательных лабораториях, знакомство с традициями центра, а также с особенностями Нарочанского края.