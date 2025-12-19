3.68 BYN
2.94 BYN
3.45 BYN
Валентин Семеняко: В последние годы наблюдается активизация интереса граждан к политпроцессам
ВНС - реальный центр принятия стратегических решений. Белорусский народ самостоятельно выбрал курс развития на ближайшие пять лет. И все прописанные задачи будут влиять на качество жизни в различных сферах и на национальную безопасность.
Геннадий Лепешко, делегат VII Всебелорусского народного собрания, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"В Концепции национальной безопасности насчитывается девять видов безопасности, которые дополняют друг друга, поэтому 18 декабря Президент Беларуси остановился на обороноспособности и обеспечении нацбезопасности государства. Все ждали ответа на вопрос, появился ли "Орешник" в Беларуси, и белорусский лидер заявил, что он уже стоит на боевом дежурстве".
Делегат VII Всебелорусского народного собрания, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Валентин Семеняко отметил, что в последние годы наблюдается активизация интереса граждан к политическим процессам, которые происходят внутри страны и за рубежом. Люди все чаще задают вопросы, как идет законотворческий процесс, как работают делегаты ВНС между заседаниями и как реализуются решения этого органа.