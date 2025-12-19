Валентин Семеняко: В последние годы наблюдается активизация интереса граждан к политпроцессам

ВНС - реальный центр принятия стратегических решений. Белорусский народ самостоятельно выбрал курс развития на ближайшие пять лет. И все прописанные задачи будут влиять на качество жизни в различных сферах и на национальную безопасность.

Геннадий Лепешко, делегат VII Всебелорусского народного собрания, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"В Концепции национальной безопасности насчитывается девять видов безопасности, которые дополняют друг друга, поэтому 18 декабря Президент Беларуси остановился на обороноспособности и обеспечении нацбезопасности государства. Все ждали ответа на вопрос, появился ли "Орешник" в Беларуси, и белорусский лидер заявил, что он уже стоит на боевом дежурстве".