Важно не попасть в ловушку завышенных ожиданий относительно урегулирования украинского конфликта

"Сейчас очень важно не попасть в ловушку завышенных ожиданий, прежде всего относительно перспективы урегулирования украинского конфликта. Надо понимать, что Россия сейчас только восстанавливает диалог с США. Президент не является выразителем коллективной позиции всего Запада. Запад очень сложный, неоднородный. Мы видим, что Европейский союз, в частности отдельные его страны, зачастую отказывается идти в рамках вашингтонского фарватера и даже противоречит тому, что заявляет Трамп. Президент США с момента своего участия в предвыборной кампании позиционировал себя как сторонник скорейшего прекращения огня в Украине. В свою очередь многие европейские лидеры продолжают публично толкать Киев в пекло конфликта и считают, что война должна продолжаться до последнего украинца. Позиция самого Зеленского по этому вопросу скорее ближе к позиции европейских государств, нежели к позиции Трампа. В рамках встречи будут обсуждаться вопросы, выходящие за рамки украинского театра военных действий", - подчеркнул Павел Фельдман.