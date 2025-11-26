3.70 BYN
Важность вакцинации от ВПЧ: республиканская акция объединила регионы Беларуси
"Здоровье женщины - здоровье нации" - Республиканская акция объединила регионы. Новой площадкой стал Могилев, центральная городская поликлиника. Обратить внимание на важность профилактики, оперативного лечения и в целом здорового образа жизни - главная цель встречи.
Также речь шла о важности вакцинации от ВПЧ. Ее участниками стали представители депутатского корпуса, Белорусского союза женщин от трудовых коллективов, РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова.
Инна Солдатенко, замдиректора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова:
"Государство вкладывается максимально. Качество медоборудования, которым оснащены все лечебные учреждения в Республике Беларусь, возможность использовать это оборудование, кадровый потенциал сегодня позволяет любой женщине в любом регионе, будь то большой город или маленький населенный пункт, пройти мероприятия диагностики по раннему выявлению злокачественных новообразований. Это очень важно".
Виктор Алексейков, главврач Могилевской центральной поликлиники:
"Установлены маммографические аппараты. Сейчас готовим помещение и с Министерством здравоохранения планируем закупки еще 3 маммографов. Ультразвуковое оборудование, из них 3 - экспертного класса. В начале 2026 года мы ожидаем централизованную поставку еще 8, что, конечно, в разы повышает уровень диагностических возможностей".
Такая форма сотрудничества, по мнению организаторов акции, позволит еще больше обратить внимание на необходимость сохранения женского здоровья.