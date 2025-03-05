Ведущие мировые СМИ назвали интервью Лукашенко сенсационным и прорывным

Интервью Президента Беларуси Александра Лукашенко для блогера Марио Науфала вызвало масштабный резонанс.

Свои выводы уже сделали ведущие мировые СМИ. Они назвали интервью Президента Беларуси сенсационным и прорывным. "Лукашенко приглашает Трампа, Зеленского и Путина провести мирные переговоры Минске", - восклицают Deutsche Welle и Baltic News. Агентство Reuters приводит выдержки из громкого интервью. Американский телеканал ABC публикует беседу в подробностях.

В самой сети Х и на других порталах интервью посмотрели уже более 2 млн пользователей. Жители разных уголков планеты активно комментируют услышанное из уст белорусского лидера и отмечают уверенную правдивость, доброжелательность и открытость Александра Лукашенко:

"Не так уж много на планете таких здравомыслящих президентов!!! БРАВО!!"

"На одном дыхании слушала мнение Лукашенко. Полностью солидарна с ним. Как повезло народу Беларуси с Президентом. Берегите его! Это плацдарм стабильности и надежности. Дорогого стоит".

"Очень достойная информация. Спасибо. Я украинский американец. Для меня Россия никогда не была врагом. Я надеюсь, что Украина и Россия снова будут вместе".

"Привет из Кыргызстана. С большим уважением и внимательно прослушала интервью. Настоящий батька, который заботится о своем народе. Отдельное спасибо за качественные продукты из Беларуси, которые покупаем в Кыргызстане. Это сыр и колбаса. Контролирует качество".