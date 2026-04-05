Вера, традиции и ценности - как в Беларуси представители разных конфессий живут в мире и согласии

Католики и протестанты первыми в 2026 году встретили Пасху. В ожидании главного христианского праздника и православные верующие. 5 апреля - Вербное воскресенье.

Беларусь - государство многоконфессиональное. А о том, что религиозный мир и покой - одна из составляющих всеобщего мира - часто говорит и Президент Беларуси. На нашей земле в согласии живут представители различных конфессий и национальностей. Ведь мы, белорусы, знаем: наша сила - в единстве!

Расскажем, как в нашей стране строят мосты к миру и взаимопониманию.

Вера объединяет

В семье Ивана и Натальи Андрушкевичей мирно уживаются два вероисповедания и одна любовь. На протяжение семи лет в их доме молитва звучит двумя голосами.

Иван Андрушкевич, житель г. Минска:

"В нашей семье действительно это идет поколениями: мама - православная, папа - католик. Мы эти праздники отмечаем двумя конфессиями уже много лет. Да и праздник сам начинается немного заранее. То есть, первое - это Вербное воскресенье, и плавно пересекающее в Воскресение Христово".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/72b25451-804e-4d80-b5a1-11ab6a785aa9/conversions/5c3a785c-1058-4210-a9b9-aaa261ff797b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/72b25451-804e-4d80-b5a1-11ab6a785aa9/conversions/5c3a785c-1058-4210-a9b9-aaa261ff797b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/72b25451-804e-4d80-b5a1-11ab6a785aa9/conversions/5c3a785c-1058-4210-a9b9-aaa261ff797b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/72b25451-804e-4d80-b5a1-11ab6a785aa9/conversions/5c3a785c-1058-4210-a9b9-aaa261ff797b-xl-___webp_1920.webp 1920w

В атмосфере согласия и уважения Наталья с Иваном растят дочь Ангелину. В их мире нет разделения на "чужих" и "своих". Говорят: толерантность у нас, белорусов, в крови.

Наталья Андрушкевич, жительница г. Минска:

"С радостью встречаем друг друга в храмах. Нет никаких камней преткновений, и мы все рады видеть друг друга и в костелах, и в церквях, и помогать, друг друга поддерживать, и радоваться в единые дни. Ведь Пасха не всегда разделяется днями, а бывают года, когда мы вместе в один день можем радоваться тому, что Иисус воскрес".

Первыми в этом году праздник Воскресения Христова встретили католики и протестанты. Прошли ночные богослужения, после - праздничные службы.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e52be1ee-4ead-4b97-8f3d-3888680d68b8/conversions/572b7005-086d-4ed5-b9ed-b0296666e936-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e52be1ee-4ead-4b97-8f3d-3888680d68b8/conversions/572b7005-086d-4ed5-b9ed-b0296666e936-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e52be1ee-4ead-4b97-8f3d-3888680d68b8/conversions/572b7005-086d-4ed5-b9ed-b0296666e936-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e52be1ee-4ead-4b97-8f3d-3888680d68b8/conversions/572b7005-086d-4ed5-b9ed-b0296666e936-xl-___webp_1920.webp 1920w

Православные же Пасху отметят 12 апреля, 5 апреля у верующих - Вербное воскресенье. Этот день объединяет канонические и народные традиции, во главе их - верба. Ее белорусы освящали в храмах.

Свидетели веротерпимости белорусского народа - древние храмы. На территории нашего государства всегда с открытой душой принимали представителей других народов, невзирая на религию и жизненный уклад. Веками в Синеокой успешно соседствуют костелы, церкви, мечети, кирхи и синагоги.

Протоиерей Александр Шимбалев, зампредседателя Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:

"Это особенность белорусского народа. Он формировался в очень сложных условиях. Во-первых, климат суровый, который у него терпеливость вырабатывал и трудолюбие. И постоянные войны, соседство с разными народами, с разными культурами. И все это выработало такое мировоззрение, что человек должен уметь принять то, что приносит ему этот мир. Вот эта особенность белоруса, она и приводит к его такому вот состоянию миролюбия, терпения, трудолюбия, постоянно в созидании, уважении друг к другу".

Что же касается межконфессионального диалога, в Беларуси он всегда строился на принципе соблюдения духовно-нравственных ценностей. А ориентиры остаются прежними.

Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей Беларуси:

"И в Конституции, в законе о свободе совести и религиозных организациях прописано, что все конфессии и религиозные организации равны перед законом. Равно как и все граждане, независимо от их вероисповедания, они равны перед законом. И никаких преимуществ, привилегий, в зависимости от того, человек является верующий или человек атеист, не устанавливается. И более того, если кто-то пытается какие-то устанавливать преимущества, это преследуется по закону, потому что государство выстраивает равное отношение к человеку, независимо от того, какой он веры или человек не является верующим".