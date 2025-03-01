3.61 BYN
3.18 BYN
3.33 BYN
Вернулся спустя 5 лет жизни в Польше - белорус рассказал об отличиях двух стран
- Эксклюзив
Те, кто покинул Беларусь в 2020 году, продолжают возвращаться на родину. В том числе при содействии Комиссии по рассмотрению обращений граждан по вопросам совершения ими правонарушений.
Кирилл Данилькевич 5 лет прожил в Польше и вернулся в Беларусь. В интервью на "Первом информационном" белорус сравнил жизнь здесь и в европейской стране.
В первую очередь, когда молодой человек приехал на родину, он обратил внимание на чистоту улиц, своевременную работу ЖКХ и сделал на этом акцент во время интервью.
"Здесь чище, здесь на каждом шагу мусорка, а там (в Польше - прим. ред.) не грязно, там тоже чисто. Но там мусорку придется искать минут 15, а здесь (в Беларуси - прим. ред.) ты пройдешь 15 минут и найдешь 700 мусорок. У нас как-то все это под контролем, порядок везде, как должно быть", - подчеркнул он.
Слоним, родной город Кирилла, по его словам, не изменился в целом. Но много утеплили фасадов, причем бесплатно. Молодого человека удивил и новый большой район города, хотя еще 7 лет назад там были карьеры, вспоминает он: "Сейчас там новые дома, панорамные окна везде стоят, новый садик, поликлинику строят".
"Но если проводить параллели, в том польском городе, где я живу, не столько построили жилья, сколько здесь. Даже в процентном соотношении жителей и жилья тут, в Слониме, будет больше построено. А Слоним - это только районный центр. Это не Минск. Минск вообще просто, я уже не знаю, это Лас-Вегас", - отметил Кирилл Данилькевич.