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"Жить без Родины неправильно" - почему белорус вернулся в Слоним после 5 лет жизни в Польше
- Эксклюзив
Комиссия по рассмотрению обращений граждан Республики Беларусь по вопросам совершения ими правонарушений работает успешно и помогает вернуться людям на родину.
Кирилл Данилькевич - один из тех молодых людей, кто решил вернуться в Беларусь, в Слоним, из Польши после того, как уехал в 2020 году. В интервью "Первому информационному" он рассказал, что стало причиной обращения в комиссию и чем было вызвано желание вернуться.
Молодой человек отметил, что уехал не из-за протестов: "Я обдумывал отъезд задолго до всего этого. Паспорт новый делал, на визу подавался, мне присылали приглашения".
Кирилл Данилькевич:
"Изначально, с того момента как я уехал, у меня была чуть-чуть неправильная позиция в голове. Где-то, может, поставил лайк не там, но очень сильно захотел домой. У меня там (в Польше - прим. ред.) семья - ребенок, невеста, но здесь (в Беларуси - прим. ред.) моя мама, моя родина".
Тогда белорус обратился в Комиссию по рассмотрению обращений граждан по вопросам совершения ими правонарушений из-за переживаний, что могут возникнуть вопросы с законом: "Думал, что где-то не там поставил лайк, на каком-то экстремистском канале, а я же не помню, что было 5 лет назад. Поэтому перестраховался".
Приехал, потому что родина у меня одна. Как жить без родины? Неправильно это.
"Я поменял свое мнение, переосмыслил все, что происходит. Написал письмо, мне ответили, я спокойно приехал, - рассказал Кирилл. - Хорошо, что я повзрослел, многие же не повзрослели. Дальше занимаются дрянью всякой нехорошей".