"Жить без Родины неправильно" - почему белорус вернулся в Слоним после 5 лет жизни в Польше

Комиссия по рассмотрению обращений граждан Республики Беларусь по вопросам совершения ими правонарушений работает успешно и помогает вернуться людям на родину.

Кирилл Данилькевич - один из тех молодых людей, кто решил вернуться в Беларусь, в Слоним, из Польши после того, как уехал в 2020 году. В интервью "Первому информационному" он рассказал, что стало причиной обращения в комиссию и чем было вызвано желание вернуться.

Молодой человек отметил, что уехал не из-за протестов: "Я обдумывал отъезд задолго до всего этого. Паспорт новый делал, на визу подавался, мне присылали приглашения".

Кирилл Данилькевич:

"Изначально, с того момента как я уехал, у меня была чуть-чуть неправильная позиция в голове. Где-то, может, поставил лайк не там, но очень сильно захотел домой. У меня там (в Польше - прим. ред.) семья - ребенок, невеста, но здесь (в Беларуси - прим. ред.) моя мама, моя родина".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/71822f6c-f04b-4ee5-a026-5dcdeb5c3f3a/conversions/01eb144f-80e1-43ef-8914-789955e0b1ed-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/71822f6c-f04b-4ee5-a026-5dcdeb5c3f3a/conversions/01eb144f-80e1-43ef-8914-789955e0b1ed-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/71822f6c-f04b-4ee5-a026-5dcdeb5c3f3a/conversions/01eb144f-80e1-43ef-8914-789955e0b1ed-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/71822f6c-f04b-4ee5-a026-5dcdeb5c3f3a/conversions/01eb144f-80e1-43ef-8914-789955e0b1ed-xl-___webp_1920.webp 1920w

Тогда белорус обратился в Комиссию по рассмотрению обращений граждан по вопросам совершения ими правонарушений из-за переживаний, что могут возникнуть вопросы с законом: "Думал, что где-то не там поставил лайк, на каком-то экстремистском канале, а я же не помню, что было 5 лет назад. Поэтому перестраховался".

Приехал, потому что родина у меня одна. Как жить без родины? Неправильно это. Кирилл Данилькевич