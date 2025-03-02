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"Они забывают историю" - белорус узнал у поляков, почему они не любят русских
- Эксклюзив
Белорус Кирилл Данилькевич жил в Польше 5 лет и решил вернуться на родину с помощью Комиссии по рассмотрению обращений граждан Республики Беларусь по вопросам совершения ими правонарушений. В "Актуальном интервью" он поделился, какой была его жизнь в европейской стране.
Кирилл после приезда в Польшу встретил там свою будущую невесту. Родители польки отнеслись к молодому человеку положительно. Они, по его словам смотрят на человека не по национальности, а по качествам.
"У нас есть какие-то разногласия иногда, когда новости идут, например, показывают их, пропаганду, а я не могу это смотреть. Меня аж просто выкручивает от этого. Ну, что вы показываете людям? - удивляется белорус. - У нас могут быть дискуссии, но я их заканчиваю очень быстро, потому что мы к консенсусу не придем. Там уже свои понятия жизни".
Он также не понимает, почему в соседней стране не празднуют 9 Мая: "Для меня это великий праздник. Это должен быть великий праздник всего мира", - считает молодой человек.
Он даже интересовался у поляков и украинцев, почему для них русские плохие. "Потому что когда русские шли сюда освобождать Польшу, они изнасиловали 50 тыс. польских женщин", - сказал один из знакомых поляков Кириллу.
"У меня один вопрос. Может, оно и было. Я не там не был. Но почему это сделали русские? Советский Союз освобождали не только русские. Там 15 стран было. Почему сейчас не говорят так про немцев, которые уничтожили 5 млн поляков. Они забывают историю просто. Им напихали это в уши, и теперь русские у них плохие во всем. То, что у них там происходит в стране, их не интересует. И надо где-то там смотреть", - заметил Кирилл Данилькевич.