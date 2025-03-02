"Они забывают историю" - белорус узнал у поляков, почему они не любят русских

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Белорус Кирилл Данилькевич жил в Польше 5 лет и решил вернуться на родину с помощью Комиссии по рассмотрению обращений граждан Республики Беларусь по вопросам совершения ими правонарушений. В "Актуальном интервью" он поделился, какой была его жизнь в европейской стране.

Кирилл после приезда в Польшу встретил там свою будущую невесту. Родители польки отнеслись к молодому человеку положительно. Они, по его словам смотрят на человека не по национальности, а по качествам.

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"У нас есть какие-то разногласия иногда, когда новости идут, например, показывают их, пропаганду, а я не могу это смотреть. Меня аж просто выкручивает от этого. Ну, что вы показываете людям? - удивляется белорус. - У нас могут быть дискуссии, но я их заканчиваю очень быстро, потому что мы к консенсусу не придем. Там уже свои понятия жизни".

Он также не понимает, почему в соседней стране не празднуют 9 Мая: "Для меня это великий праздник. Это должен быть великий праздник всего мира", - считает молодой человек.

Он даже интересовался у поляков и украинцев, почему для них русские плохие. "Потому что когда русские шли сюда освобождать Польшу, они изнасиловали 50 тыс. польских женщин", - сказал один из знакомых поляков Кириллу.