"Вернуть солдат с той войны в семью" - "Виккру" установил 27,5 тыс. без вести пропавших воинов ВОВ

Могилевский областной историко-патриотический клуб "Виккру" уже более 30 лет занимается поиском захоронений солдат Великой Отечественной войны. Останки какого количества солдат удалось найти за этот срок, рассказал председатель поискового клуба Николай Борисенко в "Актуальном интервью".

Во время поисковых операций встречаются солдаты и 1944-го, и 1941 года. "Ребята из поискового отряда Бобруйска "Обелиск" практически каждый год находят бойцов 1941 года. Здесь было Бобруйское военно-тракторное училище, и его курсанты встали на защиту как раз в конце июня 1941-го, сдерживали на Березине танковые части Гудериана. И вот сейчас на левом берегу Березины курсантов училища этого и находят", - отметил председатель "Виккру".

Мы до сих пор о войне, к сожалению, знаем меньше, чем было на самом деле, намного меньше. В лучшем случае 20 % это будет много, а знаем меньше. Настоящую войну могло увидеть и видело только то поколение, которое в ней участвовало. Николай Борисенко

"Мы ведем строгий учет поднятых бойцов, установленных имен, найденных родственников. За эти 30 с лишним лет по архивам установили 27,5 тыс. воинов Красной армии, которые были захоронены в братских могилах Могилевской области и считались пропавшими без вести, либо были безымянными, - обозначил председатель клуба. - А из земли вместе с 52-м поисковым батальоном мы за это время подняли 1757 воинов и установили 155 имен. У большинства из них, конечно, найдены родственники".

Он также заметил: "Эти тысячи пропавших без вести или неизвестных солдат потихоньку возвращаются, но возвращаются списками, к сожалению. Реального места захоронения мы зачастую не знаем. Они будут числиться в братской могиле, а лежать где-то в лесу.

Личность солдата, останки которого были найдены, устанавливают в том числе по медальону. Его носили с 1941-го и где-то до весны 1942-го. Потом, по словам Николая Борисенко, они были отменены, и моментально возросло количество пропавших без вести. "Были отдельные солдаты, которые прошли всю войну и вышли в Беларусь уже в 1944 году. У них редко, но еще бывают заполненные медальоны, потому что они знали цену жизни и знали, что такое на войне пропасть без вести", - заметил он.

Если нет медальона, то основным идентификатором имени солдата выступают номерная награда, подписная вещь, документ какой-то сохранившийся, почтовая квитанция, письмо, конверт. "Хотя к подписной вещи надо относиться очень осторожно, она могла переходить из рук в руки", - поделился наблюдением гость "Актуального интервью".

Николай Борисенко:

"Там, где у бойца определили имя, стараемся сохранить самые характерные вещи, чтобы они остались в семье. Это, как правило, может быть компас, фляжка, котелок. Что уцелело передаем родственникам. А по законодательству весь подъемный материал 52-й батальон передает в местный военкомат, районный военный комиссариат. И они уже потом передают в музеи".