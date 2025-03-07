Весеннее настроение и праздничный концерт - с 8 Марта поздравили в Белтелерадиокомпании

И хоть 8 Марта только завтра, праздник вовсю ощущается уже. Сегодня в Белтелерадиокомпании царила атмосфера весны и приподнятого настроения. Международный женский день отмечали ярко и душевно.

Подарки, комплименты и, конечно же, море цветов - все это сегодня для прекрасной половины нашего медиахолдинга. С самого утра под звуки чарующей классической музыки коллеги-мужчины осыпали представительниц прекрасной половины самыми теплыми и искренними поздравлениями.

Екатерина Антонова, ведущая Белтелерадиокомпании:

"В любой день приходить на любимую работу - это просто замечательно. Сегодняшний праздничный эфир был таким насыщенным. Мы поздравляли страну, поздравляли наших женщин, зрительниц в замечательной, теплой атмосфере".

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По ее словам, то, что на входе прекрасную половину встречали с букетами цветов, тоже добавило красочных эмоций.

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Но на этом сюрпризы не закончились. Кульминацией этого замечательного дня стал по-настоящему волшебный концерт. Танцевали и пели все.

Андрей Козлов, корреспондент телеканала "Первый информационный":

"Хочу пожелать всем девушкам, женщинам, мамам, бабушкам, спутницам нашим, чтобы они счастливые приходили на работу и с такими же горящими глазами уходили домой, где их ждет счастливая семья".

Алексей Петров, телеоператор телеканала "Первый информационный":

"Я хочу поздравить наших любимых, дорогих и творческих девушек с таким прекрасным праздником и пожелать им всего самого хорошего, творческих успехов, любви".

Александр Хоровец, главный директор Главной дирекции интернет-вещания Белтелерадиокомпании:

"Хочется, конечно, пожелать, чтобы наши женщины, наши милые дамы, девушки всегда были в солнечном настроении, чтобы все их задумки обязательно исполнялись, мечты реализовывались, чтобы они смело и уверенно смотрели в завтрашний день".

Павел Летов, ведущий Белтелерадиокомпании:

"Дарите нам улыбки, украшайте этот мир, дарите нам ту искру, которой так не хватает, нам, мужчинам. Вы самое лучшее создание, которое есть на этом белом свете".

Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании: