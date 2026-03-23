Весенние каникулы в Минске: почти 12 тыс. детей отдохнут в школьных лагерях дневного пребывания

У белорусских школьников началась неделя весенних каникул. В Минске работают более 250 лагерей дневного пребывания. Они примут почти 12 тыс. ребят.

Ключевым событием станет городской турнир спортивных игр - он посвящен Году белорусской женщины. В роли участниц - школьницы и педагоги. В спортивном расписании числятся городской чемпионат по настольному теннису и соревнования по плаванию, а также интеллектуальный Олимпийский турнир.

Марина Ильина, председатель Комитета по образованию Мингорисполкома:

"Особой категорией являются ребята, состоящие на индивидуально-профилактической работе и находящиеся в социально опасном положении. Максимально мы их привлекаем для того, чтобы они прошли оздоровление в рамках городских оздоровительных лагерей. Будет организовано питание, культурная программа, то есть каждый несовершеннолетний сможет найти себе занятие по душе".

Марина Ильина, председатель Комитета по образованию Мингорисполкома