Весенние каникулы в Минске: почти 12 тыс. детей отдохнут в школьных лагерях дневного пребывания
У белорусских школьников началась неделя весенних каникул. В Минске работают более 250 лагерей дневного пребывания. Они примут почти 12 тыс. ребят.
Ключевым событием станет городской турнир спортивных игр - он посвящен Году белорусской женщины. В роли участниц - школьницы и педагоги. В спортивном расписании числятся городской чемпионат по настольному теннису и соревнования по плаванию, а также интеллектуальный Олимпийский турнир.
Марина Ильина, председатель Комитета по образованию Мингорисполкома:
"Особой категорией являются ребята, состоящие на индивидуально-профилактической работе и находящиеся в социально опасном положении. Максимально мы их привлекаем для того, чтобы они прошли оздоровление в рамках городских оздоровительных лагерей. Будет организовано питание, культурная программа, то есть каждый несовершеннолетний сможет найти себе занятие по душе".
Около 3 тыс. учащихся во время профильной смены узнают больше о рабочих специальностях. Предусмотрено 5 профилей: строительный, торговый, машиностроительный, легкой промышленности и гуманитарный.