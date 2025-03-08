Ветерана ВОВ 98-летнюю Ираиду Ивановскую поздравили с Днем женщин

С 8 Марта поздравили ветерана Великой Отечественной войны 98-летнюю Ираиду Ивановскую.

Война ее застала 13-летней девочкой. Она была связной у партизан в 1941 году, после попала в концлагерь. Выжить удалось благодаря быстрому освобождению Красной армии. Позже работала медсестрой в военном госпитале и так дошла до Кенигсберга, где и встретила Великую Победу.

Ираида Ивановская:

"В День Победы было ликование, но о тех эмоциях нельзя рассказать, ведь это было еще и горе. Но самое главное - быть патриотом, любить свою Родину. Когда любишь, то все вокруг приятно".