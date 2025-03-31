Вежновец рассказал, когда можно повышать цены без согласования

Правительству было поручение выработать новую систему регулирования цен, чтобы были учтены интересы всех: покупателей, производителей и импортеров. В программе "Актуальное интервью" первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Иван Вежновец рассказал о новшествах.

"Задача перед правительством была поставлена, и она нашла свое отражение в постановлении правительства № 713/6. Данным постановлением внесены изменения в действующую систему ценового регулирования", - сказал Иван Вежновец.

По его словам, глобальных изменений с точки зрения подходов не предусмотрено, но во главу угла поставлена задача - сделать проще работу наших производителей. "Данное постановление отрабатывалось с участием бизнеса, поэтому определенные интересы производителей в нем отражены, и частично это предложения самого бизнеса", - отметил первый заместитель министра антимонопольного регулирования.

"Для производителей предоставлена еще одна возможность повышать цены самостоятельно, без согласования с каким-либо государственным органом. Так установлено, что в случае, если они применяют норматив рентабельности при калькулировании цены и повышают цены в пределах этой нормы рентабельности, то ни с кем согласовывать повышение цены не надо. Такая норма рентабельности определяется производителями самостоятельно, исходя из их фактической работы в один из годов, в период с 21-го по 24-й, - пояснил он. - Механизм выглядит следующим образом. Производитель определяет норму рентабельности фактическую за этот период по соответствующей товарной группе и использует ее для калькулирования цены. Получившееся значение он может установить в своем прейскуранте без согласования с какими-либо государственными органами".

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"При этом мы предусмотрели еще возможность в случае, если у производителей сложилась отрицательная рентабельность за эти 4 года, то он может повысить цену до безубыточного уровня", - добавил он.

Отвечая на вопрос, не исключает ли одно другое, потому что есть возможность повышать цены, исходя из рентабельности, и в то же время есть возможность повышать без согласования на 0,3 % каждый месяц, Иван Вежновец заверил, что данные нормы не противоречат друг другу. "Это два различных варианта повышения цены без согласования с государственными органами. Производитель может повысить цену на 0,3 % в месяц. Это один вариант, ни с кем не согласовывая установить самостоятельно цену. И второй вариант - это повысить цену при применении нормы рентабельности", - пояснил первый заместитель министра антимонопольного регулирования.

При этом Иван Вежновец отметил, что не установлено регулирование нормы рентабельности в классическом понимании закона о ценообразовании. "То есть, если у производителя вдруг сложилась на текущий момент такая ситуация, что фактическая рентабельность на сегодняшний момент больше, чем была в предыдущие периоды (21-й-24-й годы), то снижать цену ему не надо. Он работает с той ценой, с которой работает на сегодняшний момент. А вот в случае необходимости повышения этой цены он уже руководствуется этими нормами".