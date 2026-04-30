Витаминов до нового урожая хватит: что показал рейд белорусских магазинов КГК

В Беларуси каждую осень формируют стабилизационные фонды. В 2025 году заложили порядка 150 тыс. т витаминной продукции. Это гарантия того, что в межсезонье население не останется без свежих овощей.

Продовольственная безопасность находится на жестком контроле Президента Беларуси Александра Лукашенко. Но мало собрать урожай, важно его сохранить.

В магазине шаговой доступности в Фаниполе остатки сморщенной свеклы как бы намекают - борщ с таким ассортиментом не сваришь. Товар на уценке безымянный - нет ни одной этикетки с информацией, сколько еще можно хранить ягоды и фрукты. И можно ли их хранить вообще?

Наталья Жданович, заведующая сектором Комитета госконтроля Минской области:

"Отсутствует маркировка на реализуемую плодоовощную продукцию, не доведена до сведения необходимая информация. Она должна размещаться в доступном для покупателя месте. Должна быть информация о наименовании товара, ссылка на документы, подтверждающие качество этого товара, сроки годности и реализации товара, потребительские характеристики на указанную плодоовощную продукцию".

В пустой коробке "грустят" и несколько томатов, а огурцов след простыл. К слову, если товар числится в ассортименте, то он обязан быть на прилавке, и покупателя не должно интересовать, был ли привоз или нет. Конечно, все понимают, что овощи попросту раскупили, но для контролеров это не оправдание.

помидоры в коробке

Заведующая торговым объектом Ирина Абрамович рассказала, что в магазин переезжает вся продукция с собственного распределительного склад, где хранится продукция хорошего качества. "Если имеются вопросы по качеству, мы все всегда убираем его на уценку. Сейчас все заказала свеженькое. Жду машину", - добавила она.

Магазин получил рекомендацию на устранение нарушений. Штрафа на первый раз не будет, но отчитаться о работе над ошибками придется.

Но есть и положительные примеры (их, кстати, большинство). В агрогородке Кадино несколько продуктовых магазинов. Среди них и торговый объект Белкоопсоюза. Здесь не скрывают: приходится работать в жесткой конкуренции, поэтому покупателям стараются предлагать только свежую продукцию. Тем более поставщики не подводят.

Перебоев никаких нет. Если что-то отсутствует у районных поставщиков, то есть другие районы. Вся Беларусь работает на нас и на покупателей. Марина Казначеева, продавец магазина Могилевского РАЙПО

Марина Казначеева

Начальник торгового отдела Могилевского РАЙПО Светлана Кондраль заверила, что в магазинах Белкоопсоюза можно встретить пока старую капусту урожая 2025 года, но уже местами появляется и 2026-го. "Работаем бесперебойно с агрокомбинатами, рассчитываем объемы, чтобы хватило от сезона до сезона", - рассказала она.

В поселке Большевик под Гомелем работает частный торговый объект. Да, здесь полки не ломятся от товаров, как в городском гипермаркете, но самое необходимое есть.

"Нет проблем. Всегда свежие овощи, фрукты. Есть традиционные картошка, морковка, свекла. Даже говорить нечего, стыдно было бы, если б этого не было", - поделился один из покупателей.

Сотрудниками КГК в магазине не обнаружено ни одного гнилого овоща или фрукта. Продавцы шутят: мол, на селе все друг друга знают, и продашь просрочку - на следующий день придет разгневанный сосед.

Картофель, лук, свекла, морковь, капуста и яблоки - то, что растет на белорусской земле и то, без чего люди не представляют свой рацион. Как показал небольшой торговый рейд, в целом зелени в закромах хватает, да и прилавки не пустуют. Так что витаминов до нового урожая точно всем хватит.