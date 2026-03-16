Витебская гимназия № 2 признана лучшей в Беларуси в третий раз за пять лет

2-я гимназия Витебска признана лучшей в Беларуси среди городских учреждений образования. Обладателем этого почетного статуса она стала в третий раз за пять лет.

Палитра достижений впечатляет: это и мировые математические рекорды, и победы в престижных творческих конкурсах. Высокие результаты выпускники гимназии продемонстрировали также на республиканской олимпиаде по учебным предметам и во время вступительной кампании.

Со сложными математическими задачами ученики Александра Шуголя справляются на отлично. На их счету республиканские и международные олимпиады. Среди недавних достижений - две бронзы в Австралии.

Александр Шуголь, учитель математики гимназии № 2 г. Витебска:

"Математика является одним из трендовых направлений, потому что весь мир сейчас переходит на цифровой формат. А искусственный интеллект - это отрасль математики. И я, когда работаю с детьми, объясняю им, что их труд в будущем будет очень полезен".

"Планирую связать свою будущую профессию с информационными технологиями. И математика, я считаю, мне в этом поможет, потому что математика и программирование тесно связаны. В 6-м классе я стал победителем областной олимпиады за 8-й класс. И с 7-го класса являюсь неизменным победителем республиканской олимпиады по математике", - рассказал учащийся гимназии № 2 г. Витебска Игнат Абельский.

В гимназии также есть хор "Планета", название которого - идея гимназистов. Основа - патриотическая, прочтение - экспериментальное. Например, легендарную "Катюшу" юные вокалисты разучили на китайском языке.

Талант, любовь к музыке и неординарный подход к делу приносят победы. Так, в начале 2026 года хор гимназии стал лучшим в престижном международном конкурсе.

Наталья Михайлова, учитель музыки гимназии № 2 г. Витебска:

"Хор создавался по моей инициативе, поддержали дети, коллеги и родители. В хоре поют все, кто желает, строгого отбора нет. Это же и эмоциональное насыщение, и художественный вкус, и воспитание культуры. Тут столько задач, что все не перечислишь".

"В хоре я занимаюсь два года. Выступал два раза на Дне учителя, 9 Мая. Мне нравится подготовка к концертам. Это довольно волнительно, приятно", - поделился учащийся гимназии № 2 г. Витебска Тимофей Григорович.

Трофеи международных творческих, спортивных и исследовательских конкурсов, титул чемпиона Беларуси по интеллектуальным играм и лидера в олимпиадном движении - в 2025 году гимназисты доказали: их альма-матер оказалась на Республиканской доске почета благодаря энтузиазму и трудолюбию большой команды.

Константин Киселев, директор гимназии № 2 г. Витебска:

"Стараемся в каждом ребенке найти талант. У нас слоган: "Гимназия максимальной реализации". То есть мы стараемся максимально реализовать каждого ребенка в той отрасли, которая ему ближе. Это касается как учебных отраслей, так и творческой, спортивной деятельности".

Эффективность такого подхода подтверждают не только дипломы, медали и кубки. Вступительная кампания как ежегодный индикатор успеха: в минувшем учебном году на централизованном экзамене средний балл гимназистов вплотную приблизился к отметке 90. Это абсолютное первенство в Витебской области. Закономерный, образцовый результат - стопроцентное поступление выпускников в престижные вузы страны.