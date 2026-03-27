Президент Беларуси Александр Лукашенко приехал в Пхеньян и подарил Ким Чен Ыну не клюкву в сахаре, не матрешку, не коробку конфет, а оружие. Ким Чен Ын, человек, который с детства умеет разбирать и собирать пистолеты очень быстро, берет в руки подарок. Никаких особых пояснений, но происходит диалог без слов.

Минск и Пхеньян разделяют тысячи километров, но их объединяет одно: умение выживать, когда кто-то агрессивно пытается учить их жить по своим правилам. Братья по оружию - не просто красивая фраза, а чистая правда.

Мы мало знаем про КНДР - это страна-загадка, черный ящик Азии. Но одно все в мире знают железно: в оборонном ВПК КНДР стоит плечом к плечу со сверхдержавами. В военной мощи она не уступает ни Америке, ни России.

"Сила сдерживания" - такой у КНДР образ жизни. Если представить мировую табель о рангах, то по части натовских кошмаров КНДР занимает 1 место. "Хвасон-19" - новейшая межконтинентальная баллистическая ракета. Самая мощная в их арсенале: рекордные высота и дальность. В феврале 2026-го Ким Чен Ын приказал "нафаршировать" ядеркой весь военно-морской флот.

Пишут, что в Корее нет интернета. Не знаем, правда ли это, там есть свои хакеры - группировка Lazarus. Они очень эффективны по признанию самих США. В каком-то смысле КНДР можно сравнить с Израилем. Но ее оружие - это ее собственные усилия, а не безвозмездная помощь из-за океана. Армия официально составляет больше 1,2 млн активных штыков, а с мобилизационными ресурсами - свыше 7,7 млн. Сложнее - с сельским хозяйством.

Александр Воронцов, завотделом Кореи и Монголии Института востоковедения Российской академии наук:

"КНДР, как мы знаем, - страна горная. 80 % территории занимают горы. Проблема обеспечения сельскохозяйственной продукции во все времена занимает особое место. Руководство КНДР постоянно предлагает повышенное внимание развитию сельского хозяйства, в том числе обеспечение его новейшими достижениями науки и техники. Это приоритетное направление в руководстве внутренней политики КНДР. Богатый опыт Беларуси в этой сфере, несомненно, будет интересен и полезен".

КНДР - это кейс, который взрывает шаблоны. Это единственная страна в мире, которая держит у себя как трофей боевой корабль США - USS Pueblo стоит в Пхеньяне. Корейцы просто взяли его и оставили, когда судно шпионило в 1968-м.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын обменивались личными письмами, которые Трамп позже называл "прекрасными". Это был первый случай в истории, когда действующий президент США встретился с лидером КНДР лично в Сингапуре в 2018-м.

77 лет держаться против всех врагов - это дорогого стоит. Не признают КНДР только Южная Корея, Япония и Ботсвана.

КНДР - абсолютный монстр в оборонке: ракеты, ядерка, гиперзвук, подземные аэродромы. Но в остальном давление на страну сказывается. У Беларуси же все наоборот: сильная промышленность (тракторы и станки, которые до сих пор покупают даже там, где нас не любят), система образования, которая кует кадры лучше многих "цивилизованных" стран, и здравоохранение, доступное и работающее. Получается идеальная синергия. Как два пазла: один дает стальной щит и меч, второй - станки, технику и социалку.