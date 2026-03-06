3.74 BYN
Во Дворце Республики наградили многодетных женщин из Минской области
Дни в преддверии 8 Марта наполнены душевными церемониями и встречами в честь женщин. Прекрасной половине - внимание, подарки и заслуженные награды, особенно тем, кто выбрал благородный путь воспитания 5 и более детей.
В сиянии ордена Матери - будущее Беларуси, которое сегодня находится в нежных и надежных руках.
6 марта в зале Дворца Республики нет случайных людей. Каждая из женщин подарила жизнь и достойное воспитание как минимум 5 гражданам Беларуси. 36 героинь из Минской области удостоены ордена Матери. За такой высокой государственной наградой стоит своя история.
"Мы семья Посысаевых. Воспитываем 5 детей. Сегодня со мной рядом находится сын Михаил. В многодетной семье вырос мой муж, поэтому сам хотел много детей. Гордость у нас обоих, что мы получили такую награду", - рассказала обладательница ордена Матери (Минский район) Вероника Посысаева.
Девятиконечная звезда с изображением женщины и малыша в солнечных лучах - эту награду вручают, когда младшему ребенку исполняется год.
У обладательницы ордена Матери Елена Семак из Солигорска 7 детей. Старшему 17 лет, тройняшкам 11 марта исполнится 1 год и 5 месяцев. "Хочется уделить внимание всем, поэтому стараешься распределить время так, чтобы поговорить с каждым. Главное - дети. Это самая большая награда", - подчеркнула женщина.
Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:
"Это очень большой труд - воспитывать 5 и более детей. Участницы сегодняшней церемонии не просто это делают достойно, они полностью отдаются своим детям и семьям. Для нашего общества они являются настоящим олицетворением белорусской женщины".
За 30-летнюю историю этой трогательной традиции только в Минской области более 2,8 тыс. женщин удостоены высокой государственной награды - ордена Матери.