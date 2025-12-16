Во Дворце Республики стартуют рождественские театрализованные программы

В Минске засияла главная елка страны, а это значит, что вместе с новогодними праздниками приближаются и рождественские театрализованные программы.

Дворец Республики приглашает на музыкальные представления, для самых маленьких подготовлена отдельная новогодняя программа. В Малом зале с 20 декабря по 7 января дадут сказку "Чудеса без волшебства".

С 25 декабря по 3 января в Большом зале зрителей ждут на музыкальную интерактивную историю для всей семьи "Волшебство Нового года". Это по-настоящему масштабное представление на Главной елке страны, рассказывающее о дружбе, взаимопомощи и чудесах, которые рождаются не от волшебной палочки, а от добрых поступков.

Взрослые и дети окунутся в историю о путешествии в город мастеров героя по имени Василек вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и Матушкой Зимой.

В первые дни зрителей приглашают на дневные и вечерние сеансы - удобный формат для семейного посещения.

В преддверии Нового года спектакли будут идти ежедневно. Расписание составлено так, чтобы каждый смог выбрать удобное время и успеть ощутить праздничное настроение.