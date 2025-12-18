Во Дворце Республики все готово к крупнейшему политическому событию года

На второе заседание седьмого созыва отведено два дня. И за Первым уж точно будут следить во всем мире. Наш Президент обратится с Посланием к белорусскому народу и парламенту. В 16:00 Белтелерадиокомпания начнет прямую трансляцию. А пока делегаты со всей страны съезжаются в центр Минска.

Второе заседание Всебелорусского народного собрания седьмого созыва начинает свою работу 18 декабря с ключевого мероприятия. Сегодня прозвучит Послание Президента народу и парламенту.



Нужно сказать, что теперь Послание будет звучать, согласно Конституции, только на полях Всебелорусского народного собрания. Конституционный статус добавляет и немало ответственности для самих делегатов.



Дискуссионная площадка, к которой мы привыкли, где советуются с народом, где звучат разные вопросы, и их по-прежнему можно здесь озвучивать, она все-таки уже, согласно Конституции, приобретает более солидный статус.

Сегодня ВНС - это высший представительный орган народовластия, который принимает стратегические для страны решения.

Вопросы, которые будут звучать на полях второго заседания VII ВНС, действительно касаются каждого белоруса, поэтому мероприятие так сильно ждут.

Пока делегаты еще не приехали во Дворец Республики, здесь полным ходом ведется подготовка. В зале проходят последние приготовления: настраивают звук, свет. Также работают выездные студии "Первого информационного". Коллеги уже включаются с приглашенными гостями, прибывают журналисты.





Освещать повестку Всебелорусского народного собрания будет больше 400 журналистов, и это не только белорусские СМИ. Также аккредитовались более трех десятков иностранных журналистов. Это представители ведущих мировых СМИ из России, Китая, Турции, Германии.



Что только подчеркивает такой международный интерес к тем тезисам, которые будут звучать на полях Белорусского народного собрания и вообще к работе этого органа, как он устроен. Как мы знаем, всегда за таким большим мероприятием следят не только во всей стране, но и далеко за нашими границами.