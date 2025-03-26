3.65 BYN
3.13 BYN
3.38 BYN
Во Фрунзенском районе устранены перебои с электроснабжением
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Перебои с электроснабжением во Фрунзенском районе Минска устранены. Восстановительные работы оперативно провели четыре аварийные бригады Минскэнерго.
Потребители на время были подключены к резервным источникам. Сейчас специалисты электросетей проводят мониторинг линий, чтобы выявить возможные причины перебоев в подаче электричества.