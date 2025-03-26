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Во Фрунзенском районе устранены перебои с электроснабжением

Перебои с электроснабжением во Фрунзенском районе Минска устранены. Восстановительные работы оперативно провели четыре аварийные бригады Минскэнерго.

В Минске зафиксировано нарушение электроснабжения - энергетики устраняют перебои

Потребители на время были подключены к резервным источникам. Сейчас специалисты электросетей проводят мониторинг линий, чтобы выявить возможные причины перебоев в подаче электричества.

Минскэнергоэлектроэнергия