3.70 BYN
2.95 BYN
3.46 BYN
Во главе социальная политика - какими видят приоритеты новой пятилетки в Беларуси
Беларусь на пороге новой пятилетки. Какой она будет, сейчас активно обсуждают трудовые коллективы, общественные объединения, да и просто неравнодушные граждане. Все-таки вопрос стратегический и касается каждого белоруса без исключения. Государственное планирование очень скрупулезное - включает в себя отраслевые, региональные, научные программы.
Но оставим их профильным министрам и остановимся на главном. Основные приоритеты Программы социально-экономического развития определены четко и понятно.
Всего их семь: национальная демографическая безопасность, развитие человеческого потенциала, создание качественной среды, высокотехнологичная экономика, сильные регионы, обороноспособность и раскрытие туристического потенциала. Во главе социальная политика, об этом сразу три первых пункта. Безусловно, их реализация невозможна без сильной высокотехнологичной экономики. В общем, задействованы абсолютно все сферы функционирования общества и государства.
Уже никого не удивляет, что такое внимание уделяется социальной сфере. Скажем прямо, порой мы недооцениваем эту работу. А ведь те же медицина, образование стоят больших денег, причем суммы каждый год только растут. Государство берет на себя эти обязательства, и в ближайшей пятилетке эта линия будет продолжена.
Основа социальной политики - крепкая экономика. Ее стоит увязать с еще одним приоритетом - сильные регионы, тем более этот вопрос находит активный отклик в обществе. Это показала и подготовка документов на пятилетку, на это всегда обращает внимание и Президент. Именно его инициатива - программа, которую белорусы сегодня знают как "Один район - один проект".
Статистика от Минэкономики за 9 месяцев 2025 года. Программа охватила уже 86 регионов. Завершено 98 проектов и создано почти 5 тыс. рабочих мест. Есть даже районы-передовики, где реализовано по 2 проекта. И это только завершенные, в стадии реализации сейчас находится куда больше.
Отсюда и один из самых часто задаваемых вопросов: будет ли инициатива продолжена в ближайшей пятилетке? Ее значение переоценить сложно, не нужно лишний раз объяснять, как важны новые производства и рабочие места для развития того или иного района и регионов в целом.
"Нам необходимо создавать производства, научно-технологические зоны в регионах страны, чтобы обеспечить наших граждан работой, высоким доходом, чтобы не происходило трудовой миграции и люди чувствовали себя комфортно в любой точке Беларуси. К нам идут большие инвестиции, поэтому особое внимание в программе уделяется реализации инвестиционных программ", - отметил председатель правления объединения "Белорусское общество "Знание" Алексей Авдонин.
В ближайшей пятилетке ждем отдачи абсолютно от каждого предприятия страны. Актуальной остается задача заниматься не только традиционными рынками, но и открывать для себя новые направления. Доля дальней дуги должна вырасти примерно с 20 %, как сейчас, до 30 %. Темпы опережающие, напряженные, но в современных условиях это единственный верный путь.
Какие конкретные показатели ожидаются к концу пятилетки? На сегодня рабочий вариант выглядит так: темп роста ВВП в 115,8 %, темп роста реальных располагаемых денежных доходов населения составит 121 %, на высоком уровне также рост экспорта и инвестиций.
Производительность труда и зарплаты будут увязаны. Тут никаких дисбалансов, только четкое правило: больше поработали, больше произвели качественной продукции, ее хорошо продали, тогда и доход будет соответствующий. Так что результаты будущей пятилетки в руках белорусов. Важен вклад каждого!