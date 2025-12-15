Беларусь на пороге новой пятилетки. Какой она будет, сейчас активно обсуждают трудовые коллективы, общественные объединения, да и просто неравнодушные граждане. Все-таки вопрос стратегический и касается каждого белоруса без исключения. Государственное планирование очень скрупулезное - включает в себя отраслевые, региональные, научные программы.

Но оставим их профильным министрам и остановимся на главном. Основные приоритеты Программы социально-экономического развития определены четко и понятно.

Во главе социальная политика - какими видят приоритеты новой пятилетки в Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4c37c53b-1fe2-4bb9-aa8b-398a71ee1ccb/conversions/b3afc06f-8e52-41f2-b4d5-d765236b1cc5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4c37c53b-1fe2-4bb9-aa8b-398a71ee1ccb/conversions/b3afc06f-8e52-41f2-b4d5-d765236b1cc5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4c37c53b-1fe2-4bb9-aa8b-398a71ee1ccb/conversions/b3afc06f-8e52-41f2-b4d5-d765236b1cc5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4c37c53b-1fe2-4bb9-aa8b-398a71ee1ccb/conversions/b3afc06f-8e52-41f2-b4d5-d765236b1cc5-xl-___webp_1920.webp 1920w

Всего их семь: национальная демографическая безопасность, развитие человеческого потенциала, создание качественной среды, высокотехнологичная экономика, сильные регионы, обороноспособность и раскрытие туристического потенциала. Во главе социальная политика, об этом сразу три первых пункта. Безусловно, их реализация невозможна без сильной высокотехнологичной экономики. В общем, задействованы абсолютно все сферы функционирования общества и государства.

Уже никого не удивляет, что такое внимание уделяется социальной сфере. Скажем прямо, порой мы недооцениваем эту работу. А ведь те же медицина, образование стоят больших денег, причем суммы каждый год только растут. Государство берет на себя эти обязательства, и в ближайшей пятилетке эта линия будет продолжена.

Основа социальной политики - крепкая экономика. Ее стоит увязать с еще одним приоритетом - сильные регионы, тем более этот вопрос находит активный отклик в обществе. Это показала и подготовка документов на пятилетку, на это всегда обращает внимание и Президент. Именно его инициатива - программа, которую белорусы сегодня знают как "Один район - один проект".

Статистика от Минэкономики за 9 месяцев 2025 года. Программа охватила уже 86 регионов. Завершено 98 проектов и создано почти 5 тыс. рабочих мест. Есть даже районы-передовики, где реализовано по 2 проекта. И это только завершенные, в стадии реализации сейчас находится куда больше.

Во главе социальная политика - какими видят приоритеты новой пятилетки в Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/feb17f97-483c-4280-a6cf-74c515565fe3/conversions/79bccc1c-9cc3-48fd-9fb2-fa2b543f8bd9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/feb17f97-483c-4280-a6cf-74c515565fe3/conversions/79bccc1c-9cc3-48fd-9fb2-fa2b543f8bd9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/feb17f97-483c-4280-a6cf-74c515565fe3/conversions/79bccc1c-9cc3-48fd-9fb2-fa2b543f8bd9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/feb17f97-483c-4280-a6cf-74c515565fe3/conversions/79bccc1c-9cc3-48fd-9fb2-fa2b543f8bd9-xl-___webp_1920.webp 1920w

Отсюда и один из самых часто задаваемых вопросов: будет ли инициатива продолжена в ближайшей пятилетке? Ее значение переоценить сложно, не нужно лишний раз объяснять, как важны новые производства и рабочие места для развития того или иного района и регионов в целом.

"Нам необходимо создавать производства, научно-технологические зоны в регионах страны, чтобы обеспечить наших граждан работой, высоким доходом, чтобы не происходило трудовой миграции и люди чувствовали себя комфортно в любой точке Беларуси. К нам идут большие инвестиции, поэтому особое внимание в программе уделяется реализации инвестиционных программ", - отметил председатель правления объединения "Белорусское общество "Знание" Алексей Авдонин.

В ближайшей пятилетке ждем отдачи абсолютно от каждого предприятия страны. Актуальной остается задача заниматься не только традиционными рынками, но и открывать для себя новые направления. Доля дальней дуги должна вырасти примерно с 20 %, как сейчас, до 30 %. Темпы опережающие, напряженные, но в современных условиях это единственный верный путь.

Во главе социальная политика - какими видят приоритеты новой пятилетки в Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e50b124a-f5cf-48ec-98e9-860b93a05425/conversions/75ee538f-93af-4d32-a0fe-63e294e997a1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e50b124a-f5cf-48ec-98e9-860b93a05425/conversions/75ee538f-93af-4d32-a0fe-63e294e997a1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e50b124a-f5cf-48ec-98e9-860b93a05425/conversions/75ee538f-93af-4d32-a0fe-63e294e997a1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e50b124a-f5cf-48ec-98e9-860b93a05425/conversions/75ee538f-93af-4d32-a0fe-63e294e997a1-xl-___webp_1920.webp 1920w

Какие конкретные показатели ожидаются к концу пятилетки? На сегодня рабочий вариант выглядит так: темп роста ВВП в 115,8 %, темп роста реальных располагаемых денежных доходов населения составит 121 %, на высоком уровне также рост экспорта и инвестиций.