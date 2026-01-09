Военный аналитик Богодель: Венесуэльский сценарий в Беларуси просто невозможен

У Беларуси есть современные ракетные системы, Вооруженные Силы, тактическое ядерное оружие и, конечно же, "Орешник". Поэтому у нас венесуэльский сценарий невозможен. Своим мнением поделился замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии Беларуси Андрей Богодель.

"Сценарий, который мы наблюдаем в течение нескольких дней в Венесуэле, у нас попросту невозможен. У нас все эти аспекты полностью прописаны", - заявил военный эксперт.

Он отметил, что руководство Беларуси в последнее время очень много сделало для того, чтобы дать понять, что такой сценарий даже рассматривать в отношении нас не стоит. Это просто безрассудство.