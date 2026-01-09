3.68 BYN
2.96 BYN
3.45 BYN
Военный аналитик Богодель: Венесуэльский сценарий в Беларуси просто невозможен
У Беларуси есть современные ракетные системы, Вооруженные Силы, тактическое ядерное оружие и, конечно же, "Орешник". Поэтому у нас венесуэльский сценарий невозможен. Своим мнением поделился замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии Беларуси Андрей Богодель.
"Сценарий, который мы наблюдаем в течение нескольких дней в Венесуэле, у нас попросту невозможен. У нас все эти аспекты полностью прописаны", - заявил военный эксперт.
Он отметил, что руководство Беларуси в последнее время очень много сделало для того, чтобы дать понять, что такой сценарий даже рассматривать в отношении нас не стоит. Это просто безрассудство.
"У нас есть и самые современные Вооруженные Силы, и самые современные ракетные системы , и тактическое ядерное оружие вернулось. Это тоже аргумент сегодня очень важный. И, конечно же, "Орешник", - констатировал Андрей Богодель.