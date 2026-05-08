Военный эксперт Богодель: 9 Мая - праздник, который олицетворяет нашу государственность

"Для нас это, наверное, один из самых важнейших праздников. Это, даже бы я сказал, часть нашего генетического кода: нет, наверное, ни одной семьи, которая бы не имела своих героев, защищавших свою родину, а многие из них и сложили свои жизни. Можно сказать, что по Республике Беларусь это каждый третий, то есть фактически любую семью эта война затронула. Везде есть и героическая история, и скорбь, безусловно, но для нас это настоящий праздник, который действительно олицетворяет нашу государственность. Да, безусловно, есть важное событие 17 сентября, когда мы говорим о том, что мы объединились все вместе. Но по-настоящему нашу государственность и то, что мы как народ состоялись, определяют именно те события, которые были в годы Великой Отечественной войны. Поэтому 3 июля, 9 мая находятся в сердце сегодня абсолютно любого белоруса".