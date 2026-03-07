Военный рассказал, какой опыт СВО отрабатывают во время тренировочных задач

В Беларуси продолжается проверка боевой готовности подразделений Вооруженных Сил Республики Беларусь. В Гомельской области, недалеко от украинской границы, подразделения Сил специальных операций несут службу, охраняют нашу государственную границу. Какой опыт СВО отрабатывают во время тренировочных задач, в программе "Война и мир" рассказал командир подразделения ССО ВС Беларуси.

Командир подразделения ССО ВС Беларуси рассказал, что подразделения батальона выполняют задачи по прикрытию участков государственной границы, а также охране и обороне порученных им объектов. "Личный состав замотивирован, готов выполнять любые задачи", - подчеркнул он.

"На тренировочных занятиях отрабатывали действия по вводным в районе. Был подан учебный сигнал на занятие районов засадных действий. С получением сигнала личный состав в кратчайшие сроки экипировался, получил необходимое имущество и выдвинулся в район выполнения поставленных задач", - рассказал военный.

"Подразделение 100 % боеукомплектовано, - сказал командир. - Тренировки несколько раз в день. Личный состав до автоматизма знает свою задачу. В любой момент днем и ночью готов в очень короткие сроки ее выполнить. Ведь наша главная задача - сохранить мир, спокойствие и процветание нашей страны".

Обучение идет с учетом опыта, полученного в специальной военной операции на территории Украины, отметил он. "Блиндажи размещаются на определенном удалении друг от друга, защищены противодронными сетями. В случае атаки с воздуха с использованием беспилотных летательных аппаратов дроны ударяются в сеть и не попадают по блиндажу прямой наводкой. Делали в каждом блиндаже по два выхода в случае атаки района, чтобы взвод, проживающий в блиндаже, мог сразу же рассредоточиться по своим позициям", - пояснил военный.

Говоря об опыте, который перенимают в специальной военной операции, командир подразделения ССО ВС Беларуси рассказал, что больше внимания уделяется борьбе именно с беспилотными летательными аппаратами, меньше задействуют технику. "Больше внимания именно ведению наблюдения за воздухом. Поэтому использование беспилотных летательных аппаратов сейчас является основой для ведения боевых действий. Большое скопление личного состава и техники стараемся не допускать, так как воздействие с воздуха может быть в любой момент. Поэтому минимальное количество личного состава", - описал ситуацию военный.