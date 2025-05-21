Военно-техническая выставка MILEX-2025 стартовала в Минске

В Минске открыта выставка военной техники и вооружения MILEX. Один из крупнейших тематических форумов на пространстве СНГ дает возможность оценить потенциал оборонного комплекса Беларуси и зарубежья.

Здесь исключительно единомышленники. В работе выставки примут участие 150 компаний из Беларуси и других пяти стран мира. Ее посетят представители более 50 официальных делегаций из почти 30 стран. Официально церемония открытия в 10 утра.

Организаторы форума заверяют, что MILEX-2025 - это не просто выставка. Это удобная платформа для налаживания и укрепления взаимовыгодных связей и доверия между странами, и все для поддержания международной безопасности.

В 2025 году выставка будет масштабнее, технологичнее и значимее, чем когда-либо. Ведущие предприятия, научно-исследовательские институты, конструкторские бюро, торговые компании и фирмы. Если кратко про участников: большой стенд Белспецвнештехники - это стрелковое оружие, экипировка, гранатомет "Сапфир"; МЗКТ - линейка БТРов, танкотранспортер; КБ "Радар" - это, конечно, радиоэлектронная борьба; "Агат" - лучшие средства связи; 140-й завод и завод точной механики; 558-й Авиаремонтный завод и их "Чекан", "Беркут". Наши друзья - Рособоронэкспорт, компания "Алмаз-Антей", концерн "Калашников".