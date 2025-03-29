Вольфович: Народ Беларуси должен быть уверен, что ВС всегда готовы защитить суверенитет страны

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Народ Беларуси должен быть уверен, что Вооруженные Силы, войска, воинские формирования в случае необходимости всегда готовы защитить суверенитет, территориальную целостность своей страны, защитить наши национальные интересы, обеспечить мир и безопасность наших граждан. Об этом в программе "Война и мир" заявил государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович.

По поручению Президента Государственным секретариатом Совета безопасности Беларуси проводится проверка боевой готовности Вооруженных Сил. Личный состав одного из подразделений 6-й отдельной механизированной бригады выполнил комплекс мероприятий по подготовке техники и вооружения к выполнению учебно-боевых задач, в том числе осуществил загрузку материальных средств и выдвижение на один из полигонов.

Проверка Вооруженных Сил является плановым мероприятием, где оценивается готовность соединений воинских частей к выполнению задач по предназначению.

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Отвечая на вопрос о том, какова на данный момент обстановка на белорусской границе, Александр Вольфович отметил: "Обстановка, мы видим, давно уже не меняется, к сожалению. Сегодня напряженная военно-политическая обстановка в целом, такая же складывается возле наших границ. Что больше всего напрягает и вызывает опасения, это, конечно, те вопросы милитаризации, которые сегодня мы видим на территории сопредельных государств, прежде всего на территории Польши, прибалтийских государств, потому что во главу угла поставлены вопросы милитаризации, увеличение военных бюджетов, поставка новых образцов вооружения и техники".

"Видим и оцениваем те действия польской и прибалтийской сторон, которые предпринимаются вблизи государственной границы, обвиняя нас в угрозе. Но, по сути, получается наоборот. С их стороны исходит угроза, потому что они выходят из конвенции по применению противопехотных мин. Мы видим, что собираются установить большое количество противопехотных мин вблизи государственной границы якобы для борьбы с миграцией. Но это явное нарушение всех демократических норм и принципов международного права. Т.е. все, что было создано когда-то, перечеркивается", - сказал государственный секретарь Совета безопасности.

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Александр Вольфович дополнил: "Как раз таки мы видим, что угроза исходит не с Востока, а угроза исходит от Запада. Потому что с белорусской стороны идут исключительно мирные инициативы, мирные предложения, направленные на восстановление добрососедских отношений, взаимное уважение друг к другу. Это звучит из уст Президента нашей страны и от руководства нашей страны в целом. Но наши соседи, к сожалению, нас не слышат. Хотя польский народ, прибалтийский народ, мы видим, проводят демонстрации, забастовки. Простые люди, простые граждане видят намерение Беларуси и видят то, что предпринимается руководством их стран по отношению и к своему государству в том числе".

Государственный секретарь Совета безопасности подчеркнул, что сегодняшняя проверка и проверки, которые будут продолжаться, являются плановыми: "Они нацелены не на какое-то противодействие тем агрессивным намерениям, которые происходят на сопредельной территории. Это плановые мероприятия, где мы оцениваем просто готовность наших соединений воинских частей к выполнению задач по предназначению".

"Народ Беларуси должен быть уверен, что Вооруженные Силы, войска, воинские формирования в случае необходимости всегда готовы защитить суверенитет, территориальную целостность своей страны, защитить наши национальные интересы, обеспечить мир и безопасность наших граждан. Вот на это нацелены наши проверки прежде всего, - обратил внимание Александр Вольфович. - Военные люди делают то, чему их учат, для чего они предназначены, не угрожая ни соседям, ни врагам, никому. Это все происходит на плановой основе".