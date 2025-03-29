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Вольфович о ключевых задачах проверки боевой готовности ВС Беларуси
Вольфович о проверке боевой готовности ВС: внимание на обученность офицерского и личного состава
Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович в программе "Война и мир" рассказал о ключевых задачах проверки боевой готовности Вооруженных Сил.
"По плану Государственного секретариата Совета безопасности проводится внезапная проверка ряда соединений воинских частей Вооруженных Сил в соответствии с распоряжением Президента. Проверены уже действия дежурных подразделений, рот постоянной готовности механизированных бригад. Роты с задачами справились и показали хорошие навыки при вооружении и выполнении своих задач в соответствии с предназначением. Это было проверено на прошлой неделе", - сказал Александр Вольфович.
На этой неделе начался основной этап проверки в целом воинских частей механизированных бригад постоянной готовности. "Создана батальонная тактическая группа непосредственно механизированной бригады Западного оперативного командования, которая была приведена в указанные сроки в боевую готовность. Техника приведена в боевое состояние, проверена загрузка боекомплекта, боеприпасов. Батальон совершил марш в район полигона, где получил задачу отразить внезапный переход государственной границы противником, нанести ему огневое поражение и осуществить преследование, уничтожение и выход на рубеж государственной границы. Личный состав действует уверенно", - сказал Александр Вольфович.
Как подчеркнул государственный секретарь Совета безопасности Беларуси, внимание обращается прежде всего на обученность офицерского состава, личного состава подразделений: "Именно на отработку умений и навыков при действиях в современных условиях, отработку новых форм и способов ведения боевых действий с учетом опыта ведения специальной военной операции в Украине. Смотрим, насколько оснащены подразделения беспилотными летательными средствами, как личный состав умеет их применять по противнику, как умеет защищаться от применения беспилотных летательных средств".
"Сегодня созданы определенные подразделения в каждом механизированном батальоне именно по противодействию и применению беспилотных летательных средств. На вооружении находятся различные типы квадрокоптеров: разведывательных, ударных беспилотных летательных аппаратов. Поэтому смотрим, как личный состав действует, насколько он обучен этому", - добавил Александр Вольфович.
Сегодня проходит заключительный этап проверки. "Будут проверены уже огневые навыки, т.е. непосредственно вопросы огневого поражения и выполнение практических задач уже личным составом, - сказал Александр Вольфович. - Я думаю, что личный состав с задачами справится. Пока все у них получается. В общем-то, личный состав готов к выполнению задач по предназначению".