Вольфович: Президент держит на личном контроле ход проверки ВС Беларуси

Одно из механизированных соединений Вооруженных Сил Беларуси 23 января внезапно привели в боеготовность. Это личное поручение Главнокомандующего - под грифом "секретно".

В стране проходит масштабная проверка боеготовности. Военнослужащие сдают нормативы, в том числе с боевой стрельбой.

Проверка Вооруженных Сил Беларуси

Распоряжение под грифом "секретно". Его подписывает лично Президент. Госсекретарь Совета безопасности получает закрытый пакет с документом. То есть воинская часть определяется тоже главой государства. Неделю назад в Беларуси стартовала масштабная проверка готовности Вооруженных Сил. Обозначалось сразу: она продолжится, сроков нет, и абсолютно на любую точку к проверке может присоединиться Александр Лукашенко - и это тоже совершенно "секретно": когда и куда именно. И вот вторая пятница - и новое место. Утром 23 января в боевую готовность приведено одно из механизированных подразделений.

Вольфович: Каждый человек в погонах должен быть готов к действиям в любое время дня и ночи Лукашенко проводит внезапную проверку боеготовности одного из механизированных соединений 23.01.2026 16:45

Александр Вольфович, Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

"Президент держит на личном контроле ход проверки. Мной было доложено Президенту о результатах прибытия контрольной группы или сотрудников Госсекретариата в бригаду, о том, как командование бригады было готово к получению задачи, как прошло уточнение задач, чем сейчас бригада занимается. Президент постоянно держит ситуацию на контроле".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b906dcb0-5a81-4405-b6e2-7728385346be/conversions/6bc2e154-e99a-43b2-9074-2d03c1f04c06-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b906dcb0-5a81-4405-b6e2-7728385346be/conversions/6bc2e154-e99a-43b2-9074-2d03c1f04c06-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b906dcb0-5a81-4405-b6e2-7728385346be/conversions/6bc2e154-e99a-43b2-9074-2d03c1f04c06-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b906dcb0-5a81-4405-b6e2-7728385346be/conversions/6bc2e154-e99a-43b2-9074-2d03c1f04c06-xl-___webp_1920.webp 1920w

Во главе единственный принцип: каждый человек в погонах должен быть готов! В любое время дня и ночи, на боевом дежурстве или вне службы. Внезапный подъем воинских частей не должен быть стрессом, это все хорошо отработанная схема. Есть правила, нормативы, время и боевая задача, которые нужно выполнить при любых обстоятельствах! Это прежде всего защита национальных интересов.

Алексей Чернуха, командир 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады ВС Беларуси:

"Все такие мероприятия по проверке боевой готовности, особенно внезапные, имеют положительную концепцию, потому что личный состав проверяет готовность действий по предназначению, проверяют состояние техники не только внешним осмотром, но и практическим совершением марша и в ходе выполнения задач. Все, соответственно, позволяет выявить проблемные вопросы и разработать пути их решения в короткий срок, в назначенное время".

Смотрят, как стоит техника на хранении, как командиры батальонов, подразделений приводят подразделения в боевую готовность.

Александр Вольфович, Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

"Марш будет совершаться в условиях воздействия диверсионно-разведывательных групп противника с учетом опыта специальной военной операции, применения беспилотных летательных средств на колонны противника. Посмотрим, как командиры подразделений будут противодействовать потенциальному противнику. После этого подразделения прибудут на полигон, где будут проведены контрольные занятия по тактической огневой подготовке".