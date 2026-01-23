Вольфович: Каждый человек в погонах должен быть готов к действиям в любое время дня и ночи

Внезапно и по поручению Главнокомандующего! 23 января в Беларуси одно из механизированных соединений приведено в боевую готовность в рамках масштабной проверки боеготовности Вооруженных Сил.

Особенность этой системы в том, что Президент подписывает распоряжение с грифом "секретно" - в нем замысел предстоящей проверки. Закрытым пакетом направляет госсекретарю Совета безопасности, и он вместе со специалистами выезжает в часть, которую определил Президент. Там они реализуют замысел, обозначенный Главнокомандующим.

При этом о результатах проверки (и оперативно, сразу, по ее ходу, и в целом, по итогам) госсекретарь также постоянно докладывает Президенту напрямую.

"Посмотрим, насколько справятся наши военнослужащие с таким внезапным подъемом воинских частей. В принципе, каждый человек в погонах должен быть готов к действиям в любое время дня и ночи - это то, чего от нас добивается Президент, - рассказал Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси. - Президент держит на личном контроле ход проверки. Мной было доложено Президенту о результатах прибытия контрольной группы или сотрудников Госсекретариата в бригаду, о том, как командование бригады было готово к получению задачи, как прошло уточнение задач, чем сейчас бригада занимается. Президент постоянно держит ситуацию на контроле. Он сказал, что в любое время может прибыть в любую воинскую часть и посмотреть, как идет проверка".

И добавил: "Замысел проверки утвержден. Президент полностью владеет всей обстановкой по ходу проверки. Поэтому прибытие Президента может быть неожиданно для всех: как для тех, кто проверяет, так и для тех, кто держит, скажем так, экзамен".

Подготовка и сама проверка организовывается и осуществляется без участия каких-либо военных структур, минуя Министерство обороны и министра.

